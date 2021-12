La mayoría de los coros del Carnaval de Cádiz deja de ensayar por temor a contagios

La sexta ola ha acabado con los ensayos, a medio gas, que la mayoría de los coros gaditanos habían iniciado pensando en el Concurso de Agrupaciones y Carnaval de Cádiz 2022, que se celebrará en primavera. La inmensa mayoría de los grupos, que habían empezado a reunirse días sueltos para una primera toma de contacto, ha decidido parar ante el aumento de casos positivos y el temor a contagios. El presidente de la Asociación de Coristas Gaditanos (Ascoga), Antonio Procopio, destaca que la suspensión de los ensayos “responde a la política que hemos practicado desde que llegó esta pandemia: anteponer la salud de los componentes, la de sus familiares y por extensión la de los gaditanos. En definitiva, debe imperar el sentido común”. Y es que la modalidad del tango es la que cada noche mete a más personas en un local de ensayo, y pese a las medidas de seguridad adoptadas, el riesgo es demasiado elevado como para arriesgarse.

Procopio señala que se interrumpen los ensayos “hasta que las condiciones sanitarias nos permitan volver a los locales, ya que la mayoría consideramos muy temerario seguir reuniéndonos cada noche”. Uno de los coros que ya estaba ensayando es el de Los Niños, que aplicó desde el primer día el protocolo Covid con mascarillas, gel hidroalcohólico y distancias entre componentes. Pero el recrudecimiento de la epidemia le ha llevado, como a la mayoría de sus componentes, a suspender su actividad.

El coro mixto de Antonio Bayón y Rubén Cao ni siquiera había iniciado los ensayos. “Pensábamos empezar después del puente pero al ver que subían los contagios decidimos aplazarlo para enero. De cualquier forma no íbamos a adelantar demasiado con un día a la semana”, señala Bayón. Comenta este autor que “vienen ahora unas fiestas muy familiares, con niños y personas mayores por medio, y no es cuestión de meter la pata por dos o tres ensayos”. Este coro no las tiene todas consigo para iniciar sus ensayos en enero. “Aún no tenemos la autorización del colegio donde ensayamos y estamos esperando a ver cómo se pronuncia a Consejería de Educación para el segundo trimestre.

La idea de los coros, y la del resto de las agrupaciones de las modalidades de comparsa, chirigota y cuarteto, es iniciar los ensayos por derecho el 10 de enero, después de las fiestas navideñas, con vistas a un COAC 2022 que, según el número de grupos inscritos, podría comenzar a finales de abril o a principios de mayo. Todo dependerá de la situación sanitaria, que de alargarse podría poner en peligro la celebración del Concurso.