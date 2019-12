Lola Cazalilla se estrena en el sorteo del COAC 2020 con emoción y gratitud

Una de las novedades del sorteo del orden de actuación de las preliminares del COAC 2020 era el estreno en este evento de la concejala de Fiestas, Lola Cazalilla. La edil definía esta experiencia como "muy emocionante, cuando ves el éxito de tantísimo trabajo que hay detrás solo puedo sentir gratitud. Me siento afortunada por poder formar parte de algo que me gusta tanto, me apasiona tanto y que tiene tanta repercusión en mi ciudad". Agradeció también el trabajo de "un equipo de técnicos y compañeros de Junta Ejecutiva que se deja la piel para que un día como hoy todo salga con tanto éxito".

El momento más emocionante de la cita en el Palacio de Congresos fue el recuerdo a los desaparecidos Juan Carlos Aragón y Manolo Santander, dos de los grandes autores de la fiesta que por desgracia nos dejaron este año. Antes de comenzar se les recordó ubicando junto a la urna el sombrero de Santander en 'La maldición de la lapa negra' y el de la comparsa 'La gaditaníssima', sus últimas obras en el Falla.

Una idea que partió del presentador de Onda Cádiz Enrique Miranda y que contó con el beneplácito de sus familias. "Inevitablemente el Concurso va a estar impregnado de ellos, no podía ser de otra manera, pero se tiene que mezclar el recuerdo y el duelo que debemos transitar todos con la alegría y con las coplas que son lo que hacemos aquí en Cádiz. A la alegría fue el último pasodoble que Juan Carlos Aragón cantó en el Falla y hay que ser justos con su legado", señaló Cazalilla.

La alegría de Cádiz y de su fiesta estuvo muy presente en el discurso con el que inauguró el evento, deseando a los presentes "un maravilloso Carnaval y alegría para sobrevivir, vamos a hacerlo bonito y vamos a hacerlo bien, como nos enseñaron".