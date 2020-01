La Junta Ejecutiva contará con un palco más de protocolo en el COAC 2020

Todavía no ha empezado el Concurso del Falla en la categoría de adultos y ya van asomando las primeras polémicas. La Junta Ejecutiva del COAC ha aprobado este martes la reserva de protocolo durante el próximo certamen de coplas, dejando varios gestos llamativos. Por un lado, destaca lo acordado acerca de las localidades reservadas para los integrantes de la propia Junta Ejecutiva, que contarán con el mismo número de entradas pero que dispondrán de un palco más que en la pasada edición, tres en total.

La propuesta, elevada por los propios miembros de la Junta Ejecutiva del COAC, fue aprobada con la abstención de la concejala de Fiestas, Lola Cazalilla; el concejal socialista Francisco Javier Ramírez; y del representante de la asociación de cuartetos, Iván Romero. El resto de miembros presentes votaron a favor.

Por otro lado, se recibieron tres propuestas del presidente del jurado del COAC de adultos, Manolo Camacho. La primera de ellas, consistente en el incremento del número de entradas por vocal del jurado para cada sesión del COAC, fue rechazada con los votos en contra de ASCOGA, CAI y la Asociación de Comparsistas 1960, y la abstención del resto de la Junta Ejecutiva del COAC. El incremento solicitado era de una a dos entradas por sesión para cada vocal del jurado.

Las otras dos peticiones no pudieron ser tomadas en consideración porque eran contrarias a lo estipulado en las bases del COAC. La primera consistía en no hacer públicas las puntuaciones de preliminares y la segunda en no identificar qué miembros del jurado habían emitido las puntuaciones.