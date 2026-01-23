"Es inevitable que comparen con 'Los Calaíta', pero 'Los amish...' venimos con mucha alegría y actitud”
Carolina García Orihuela vuelve a subirse a las tablas con la chirigota de Alejandro Pérez 'Peluca' tras el pelotazo del año pasado
La chirigotera Carolina García Orihuela tuvo un papel destacado como integrante de ‘Los calaíta’, agrupación que se convirtió en el pelotazo del Carnaval de 2025. Hoy volverá a las tablas en la nueva chirigota de Alejandro Pérez ‘Peluca’, 'Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)' , que llegan con mucha ganas de gustar y con una idea que pasa de la seriedad a la alegría, según nos cuenta.
Pregunta.–No sé si tiene más nervios para hoy que cuando el año pasado se presentó por primera vez en el Falla con barba y disfrazada de Eugenio.
Respuesta.–Uff, mitad y mitad (ríe). Pero la realidad es que más que nerviosos venimos esta noche con muchas ganas, que llevamos trabajándolo mucho y a ver cómo cae. Es inevitable que la gente compare entre un año y otro, pero bueno, que hay muchas ganas y creemos que va a gustar porque es muy entretenida, una agrupación muy musical y puede caer bien. Eso sí, hasta que no llegas no lo sabes, es muy difícil entender de Carnaval, el Teatro es un mundo aparte. Pero el año pasado no apostaba nada y fíjate.
P.-Con ‘Los calaítas’ , ¿ cuando se dieron cuenta de que tenían un pelotazo entre las manos?
R.-La verdad es que el primer día íbamos con el pensamiento de que era complicado que gustase con este personaje tan serio. Quizás fue en cuartos cuando nos dimos cuenta de que habíamos gustado muchísimo, que en preliminares quizás habíamos caído bien, pero en cuartos vimos que nos habían ‘comprado’ la idea y dijimos, oye, que parece que ha ido muy bien la cosa. Ya en semifinales, y así se nos ve cuando terminamos de cantar, nos dimos cuenta de que estaba pasando algo grande. Pero claro, al haber tantos nombres ese año, tú nunca te crees ni que puedas pasar a semifinales. Era impensable para nosotros. Y mira. Es que todavía no nos lo creemos.
P.-¿Qué ha sido lo más complicado de afrontar del éxito y con que se queda de este año tan especial?
R.–Lo más difícil para nosotros fue lo que vino luego, sobrellevar tantas horas de autobús, de estar corriendo de un lado para otro. Porque además era el primer año para la mayoría del grupo o el segundo, y quizás nos vimos desbordados en ese aspecto. Pero después ves a la gente, cómo te tratan, el cariño que te tienen sin conocerte de nada, que te tratan como si fuera de la familia. Yo creo que eso es lo que nos ha llenado, es lo que nos ha hecho continuar.
P.-Me parece que han estado cantando hasta al menos el 20 de diciembre, ¿cómo lo han compaginado con los ensayos?
R.-Pues mucho cantar y ensayar en los autobuses. Pero es que hemos tenido muchas horas de autobús y las hemos sabido aprovechar y lo hemos ido sobrellevando. Pero está muy trabajada, desde septiembre.
P.-¿Qué me puede contar de esos ‘amish del mono...’?
R.-Pues mira, ‘Los amish’ vamos con mucha alegría, mucha actitud,... Y nada, esperamos que gusten mucho y que la gente tararee la musiquita, que se pega. Por lo menos la gente que ha venido a vernos a los ensayitos se van con eso.
P.-¿Es un poco contrapunto entonces de los Eugenio?
R.–Bueno, yo creo que eso es lo que buscaba Ale. Que te puede gustar más o menos, pero que no lo puedes comparar, que sea algo totalmente distinto. No se parece en nada a ‘Los calaíta’, aunque todo el mundo que da un pelotazo es normal que lo comparen. Pero yo le he dicho a Ale que vamos a disfrutar, porque en verdad que en el concurso del año pasado lo pasamos mal, en el sentido de que nada más que teníamos preparado el pase preliminar. Así que este año a disfrutar de lo que se trae, a sonreír en el escenario, que es muy importante, que nos ha costado mucho trabajo, y a reírnos mucho, que es de lo que se trata.
P.-Ya es usted una carnavalera experimentada sobre las tablas de este escenario, lleva saliendo desde juveniles y ha ganado un primer premio en chirigotas con un papel destacado ¿nota el cambio como mujer desde sus inicios hasta ahora en la fiesta?
R.–A ver, comparado a cuando yo salía en comparsa se nota mucho, mucho. A la vista está, por ejemplo con varias comparsas que tienen integrantes mujeres y además con papeles importantes. Pero todavía queda mucho por avanzar, eso está más claro que el agua. Yo a día de hoy sigo recibiendo mensajes feos y la compañera Carmen, que sale en la comparsa de Chapa, también ha recibido y no se lo merece. Más quisieran muchos estar en el lugar de ella y cantando de maravilla, con un trabajo excelente y viviendo un sueño. Pero aquí estamos, pisando fuerte, y nos vamos a quedar.
