Hemeroteca del carnaval: El álbum de Jiménez Collar hace 25 años

El Ayuntamiento dará fiestas en Carnaval. 1876

En la sesión celebrada ayer por la Corporación municipal, presidida por el alcalde, José Morales Borrero, y a propuesta de la comisión de Festejos, se acordó la organización de algunas fiestas populares en los días de Carnaval, cuyo programa de espectáculos y bailes públicos será anunciado por la comisión a su debido tiempo. También se conoció, que un grupo de personas, amantes de la ciudad, desean donar al Ayuntamiento una estación de salvamento.

Los bailes de disfraces del Círculo Recreativo. Anoche en este centro de la calle Bilbao reinó la mayor animación, habiendo acudido una concurrencia extraordinaria de máscaras, entre las cuales se distinguieron algunos trajes por su elegancia y originalidad.

Concurso de Coros, chirigotas y Rondallas. 1951

Organizado por la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento tendrá lugar en la tarde y noche de hoy, en el Gran Teatro Falla, el Concurso de Coros, Rondallas y Agrupaciones de auténtico sabor gaditano, con el exclusivo objeto de que no desaparezca esta tradicional costumbre local. En la sesión de tarde: los coros ‘Los esquimales groenlandeses’, ‘Los sembradores’ y ‘Los Babieca’, la Tuna Mirandilla y las chirigotas ‘Sonámbulos’, ‘Piconeros’, ‘Esquiladores’, ‘Cirujanos’, ‘Los corsarios negros’ y ‘A mí, plim’. Por la noche, la Rondalla de la Delegación Provincial de Ciegos, coros ‘Los calés’ y ‘Jazmines’ y las chirigotas ‘Los bomberos’, ‘Don Triquitraque y sus discípulos’, ‘Los murguistas de antaño’, ‘Los vendedores de prensa’ y ‘Los coquineros’.

Concepción Busto, diosa del Carnaval de Cádiz. 1994

Concepción Busto Baldomero, diosa del Carnaval de Cádiz 1994, considera que su antecesora, Gema Cañabate, le ha dejado el listón muy alto, “por lo que ser la diosa este año va a ser más difícil”, según manifiesta en una entrevista concedida a este periódico pocos minutos después de ser coronada.

Conchi es la menor de tres hermanos y se define como una persona sensible y romántica.

El álbum de Francisco Jiménez Collar hace 25 años

Diablillo del Caribe, barbacoa, revolucionario mexicano, payaso italiano, el más travieso de la clase y campeona olímpica en Atlanta.... Paco, uno de los puntales de la chirigota del Love, puede presumir de quince finales y seis primeros premios siempre con la misma agrupación. En 2009 fue reconocido con el Antifaz de Oro. “El galardón no sería posible sin mis compañeros de la chirigota”, aseguraba.