"A mí me gusta experimentar, sacar cosas nuevas aunque tenga casi 60 años"

Un viento de 13 años ha empujado a Luis María Rodríguez Rondán nuevamente a las semifinales. Hacía mucho tiempo que el autor gaditano no pisaba la penúltima fase del Concurso y lo ha hecho con una chirigota de Los Palacios y Villafranca. "Unos chavales que no sólo son muy buena gente sino que se lo han currado de una manera increíble. Lo han dado todo".

Luis María estaba contento tras el pase de su agrupación y destacaba que a sus 60 años sigue siendo uno de los pocos que "sigue intentando innovar. A mí me pedían siempre en Cádiz que sacara algo añejo, y yo siempre decía lo mismo, para sacar algo añejo que no me suene a nuevo me quedo en mi casa. A mí me gusta experimentar, lo que pasa que tiene guasa que con casi 60 años sea yo el que sigue buscando cosas nuevas".

El autor indicó que la posibilidad de pasar a semifinales estaba ahí y que "cuando se confirmó supuso una gran alegría. Estábamos preparados porque la chirigota ha gustado mucho desde el principio. Los chavales lo han hecho muy bien".

Por último, al preguntarle cómo le ha ido la confección del repertorio a una agrupación sevillana dijo que "ahora con las nuevas tecnologías todo es mucho más fácil. No hay problema".