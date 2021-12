La incertidumbre amenaza de nuevo al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2022

La incidencia del coronavirus, que ha repuntado hasta el nivel 3 en Tenerife, ha alterado los ensayos de los grupos para el Carnaval 2022, que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha previsto mantener, al contrario que Cádiz, para sus fechas habituales. Pero el incremento de los contagios la semana antes de Navidad ha llevado a los grupos a suspender sus ensayos hasta que no se vuelva al nivel 2. Así las cosas, los concursos se verán afectados de alguna manera u otra. Eso sí, el Ayuntamiento de Santa Cruz no plantea por ahora la suspensión ni, como ya anunciase en octubre, el traslado de fechas a primavera. Sí se da por hecho entre los protagonistas de la fiesta la suspensión del Carnaval en la calle, hecho que por otra parte todavía no es oficial.

De momento, la decisión municipal es retrasar dos semanas los concursos para compensar estas semanas de ensayos interrumpidas, aunque manteniendo el 23 de febrero la gala de elección de la Reina del Carnaval. Los grupos estaban ensayando con sus cuerdas de voces por separado y en espacios abiertos facilitados por el Ayuntamiento, adaptándose a los protocolos Covid pues en el caso de las murgas el número máximo de componentes se acerca al centenar. Asimismo, se había decidido, ante posibles adversidades, preparar menos repertorio del habitual. Y con menos temas se presentarían las murgas adultas e infantiles, las rondallas o las comparsas en las actuaciones

En cualquier caso, de momento habrá concurso o, en su defecto, exhibiciones. Como apunta desde Santa Cruz el periodista Humberto Gonar, especializado en el Carnaval en el periódico El Día, “muy mal se tendrían que dar las cosas para suspenderse las actuaciones”.

Lo que sí está claro es que la incertidumbre ha vuelto al Carnaval tinerfeño, aunque desde la concejalía de Fiestas, que dirige el edil Alfonso Cabello, se apuesta por mantener a febrero como fecha para la fiesta chicharrera. La evolución de la incidencia de la variante ómicron dictará después de las fiestas navideñas el futuro de los concursos y las galas.

Cabe recordar que en Cádiz han parado los ensayos los coros, aunque esta situación no es comparable a la tinerfeña puesto que el Concurso de Agrupaciones gaditano se hará en primavera y estos grupos solo estaban ensayando días sueltos para adelantar trabajo.