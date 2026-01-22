Germán García Rendón ('OBDC. Me quedo contigo'): "Es importante la frescura y afilar la creatividad ante tanta competencia"

Germán García Rendón suma 15 carnavales como autor de una comparsa con el inconfundible sello OBDC, y 25 saliendo en Carnaval. Este Concurso vuelve con ganas de reconectar con el público con una idea que abraza la raíz clásica, sin dejar atrás su toque vanguardista.

Pregunta.–Regresa con ‘OBDC. Me quedo contigo’. ¿Toda una declaración de intenciones?

Respuesta.–En ‘Donde fuimos felices’ recuperamos la esencia y manera antigua de hacer la comparsa. Rescatamos los valores que identificaban a OBDC y, al año siguiente, en ‘DesOBDC!’ dimos otro paso hacia la marca que nos ha diferenciado de otras agrupaciones.

P.-Pero la idea del pasado año no terminó de conectar, que no el repertorio. Más bien el personaje. ¿Qué lección se llevó?

R.-Era una idea muy profunda, la de la novela, y el Falla busca una inmediatez que no le supimos o quisimos dar, pues ya era consciente previamente. El público demanda cosas más efectistas y la comparsa iba en una dirección opuesta. Este año hemos querido cambiar, la idea es diferente, se capta a la primera. Y también necesitamos y nos gusta conectar. Era una premisa que tenía este año, aunque también creo que frente a la efervescencia del momento, el Carnaval también tiene que abarcar diferentes maneras de hacer las cosas, que aporten valor y riqueza.

P.-¿Qué nos puede adelantar?

R.-Le hemos dado el punto de Cádiz que le faltaba el último año, hemos recuperado la raíz clásica, pero con ese toque vanguardista. La conexión con el pasado y las raíces es fundamental para mantener el sello y el legado. Y también incluye esa rebeldía de autores clásicos como Pedro Romero, al que se homenajea de forma implícita, como una declaración de intenciones del camino de la comparsa, la gaditanía, la poesía y rebeldía.

P.-Hábleme de este homenaje a Pedro Romero

R.–No es el motor de la idea, pero va implícito el homenaje al autor, que es el gran olvidado del Carnaval, el más infravalorado de la historia. Ahora que hace 50 años de la muerte de Paco Alba, se dice que Cádiz no fue justa con él, pero con el tiempo se resarció, algo que no ha ocurrido con Pedro. Y a Pedro lo considero como el padre de todos esos autores y autoras rebeldes que han venido luego.

P.-15 años de autor, un nombre, un compromiso fuerte y un sello más que reconocido, pero se le resiste la final. ¿Cómo lo lleva?

R.-Ha habido años en los que la comparsa ha estado para la final y siempre me veo como el blanco fácil a la hora de repartir esa oportunidad o premio o impulso que no se nos ha dado. Es verdad que voy con esa premisa, sé como funciona y sé que hay muchos factores por los que se puede pasar o no. Soy consciente, pero no significa que deje de doler, porque me encantaría dar ese privilegio, ese caramelo a mi grupo cuando la comparsa lo merezca.

P.-Con 15 años a las espaldas, ¿con qué momento o agrupación se queda?

R.-El pase a semifinales de ‘OBDC, La vida es bella!’ supuso un antes y un después en nuestra historia, la conexión con la gente, un giro en el estilo que marcó mucho. A partir de ahí no es que cambiara, sino que la enriquecí, le di más melodía y más musicalidad.

P.-Es un año bastante competido en la modalidad, incluida la vuelta de Martínez Ares. ¿Cómo lo afronta?

R.–Hay muchas agrupaciones y de diferentes estilos, y en un concurso con tantas comparsas se hace complicado porque son muchas maneras de concebir el Carnaval. Por eso es importante la temática, aportar frescura y afilar la creatividad para dar visiones nuevas a los temas, que es algo que el público agradece. Pero la competitividad feroz que queda hasta llegar a la siguiente fase se vive con estrés.

P.-¿Qué tal las nuevos fichajes?: Rubén Navarro y Antonio de la Luz.

R.-Los nuevos componentes ya habían salido con José Otero en Tino y se han adaptado bien al grupo, es gente que se ha alineado con nuestra manera de hacer carnaval. Que en el cuarto ensayo mostraran la misma filosofía de hacer y concebir el Carnaval es importante para mí, que se acople bien a nuestro día a día y a la convivencia del grupo.

P.-¿Cómo se ha percibido desde la comparsa los cambios de última hora por parte del Ayuntamiento en el tema de la regiduría de escena?

R.-Con mucho nerviosismo. Hemos tenido problemas con la escena, se nos prometió una preproducción con tiempo y en base a lo prometido configuramos una manera de plasmar el escenario, y aunque gracias a los trabajadores del Falla vamos a ver el mismo día cómo quedará, ha habido improvisación. Así que nervios porque son asuntos que ya tendrían que estar súper controlados.

P.-¿Qué espera del Concurso 2026?

-Que por lo menos sea bonito para nosotros, que la comparsa guste y conectar con la gente;que tanto trabajo se vea en ese sentido premiado, y que haya coplas que queden, que es lo mas gratificante para un autor. Y ojalá ir a la final, pero ahora mismo ni quiera sé cómo quedará en escena (ríe).