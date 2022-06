Los ganadores del Premio Fermín Salvochea de la ONCE actuarán en una gala este sábado

El coro ‘Químbara’, con la letra ‘Se sentó delante de la pantalla’; la comparsa ‘Los Viajantes’, por la letra ‘Según nos cuenta el refranero’; y la chirigota ‘Los COAC Toys’, por la letra ‘Hoy me gustaría explicarte’, se han proclamado ganadores de la XXIX edición de los Premios Fermín Salvochea que convoca la ONCE para premiar las letras más solidarias y comprometidas con la solidaridad humana y la problemática social del Carnaval de Cádiz.

Juan Manuel Moreno y Luis Manuel Rivero son los autores de la letra y la música del primer premio del Fermín Salvochea 2022 el coro de adultos ‘Químbara’, un alegato, con aires tropicales cubanos, que alerta sobre el riesgo de brecha digital entre las personas mayores.

“A la tercera edad se le ha dejado atrás”, denuncia la letra, que se dirige a quienes “con vientos de guerra hicieron que el país creciera” y sentó los cimientos del progreso de esta sociedad y ahora ven como esa misma sociedad los excluye “sin miramientos” ante el avance tecnológico. Su letra engarza perfectamente, según ha destacado el jurado, con una bella música de tanguillo que va desgranando los problemas derivados de la brecha digital que tanto afecta a las personas mayores. Rivero conquistó el primer puesto del Fermín Salvochea también en la edición de 2006 con ‘La bella escondida’.

José Luis Bustelo y José Manuel Cardoso son los autores de la letra y música del pasodoble ‘Según nos cuenta el refranero’, segundo premio del Concurso Fermín Salvochea, que sitúa a las personas ciegas en el centro de su composición.

“No hay más ciego en esta vida que el que no quiere ver lo que tiene en frente”, arranca diciendo. La letra se mofa de quienes cuestionan, aunque sea con chistes, “el poder de las personas ciegas” y advierte que “más ciego puede ser el hijo de un fanatismo”. La comparsa 'Los Viajantes', que dirige Francisco Javier Trujillo, ostentan en su palmarés premios del Fermín Salvochea en ediciones anteriores.

La letra ganadora hace referencia a la presencia de un miembro del jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2022 en su condición de persona ciega, Jesús Espiñeira, abriendo el camino a que, en el futuro, esta discapacidad no sea impedimento para que otras personas ciegas puedan sumarse a vivir la gran fiesta gaditana desde esta importante labor, en igualdad con los jurados videntes.

El tercer premio del primer Fermín Salvochea tras la pandemia clama contra la homofobia con un pasodoble escrito y compuesto por José Miguel Choza.

‘Hoy me gustaría explicarte’ se dirige a los homófobos y los “machitos heterosexuales” para defender con pasión los colores de la bandera arco iris, seña de identidad del colectivo LGTBIQ+, y su significado, comenzando por el rojo. “Es rojo de sangre, de lucha y dolor, que tú volviste a derramar, del que es distinto a la hora de amar, como Samuel, como García Lorca o La Veneno”, denuncia el pasodoble de ‘Los COAC Toys’, que dirige Leopoldo Jesús Cornejo. Los muñequitos que llevan al escenario ‘Los COAC Toys’ explican así de una manera muy original los valores que encierra cada uno de los colores de la bandera arco iris.

Presidido por el director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, el jurado de esta 29 edición ha estado integrado por la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Milagros Rodríguez, el afiliado a la ONCE y miembro del jurado del COAC 2022, Jesús Espiñeira, el director de la RTVA en Cádiz, Javier Benítez, y el experto del Carnaval de Cádiz, miembro de agrupaciones del Concurso Oficial del Carnaval en pasadas ediciones, Fernando Casas.

La gala, el sábado 11 en La Tía Norica

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, presidirá el próximo sábado, 11 de junio, la gala de entrega de premios que tendrá lugar en el Teatro de la Tía Norica. En este acto se entregarán también los premios de la edición de 2020 cuya gala no pudo celebrarse debido a la declaración del estado de alarma en España por la pandemia.

En 2020 se proclamaron vencedores del Fermín Salvochea la comparsa gaditana ‘Los Pacientes’, por su letra ‘La madre paciente’, de Francisco Javier Díaz. La composición volcaba todo el protagonismo en el esfuerzo de superación que conlleva el nacimiento de un niño con discapacidad en el seno de una familia, y consolida la proyección carnavalesca de su autor, el sicólogo Fran Quintana.

El segundo premio del Fermín Salvochea 2020 fue para el coro de adultos ‘La Colonial’ y la letra premiada ‘Hay un bicho suelto...’ de Antonio Fernández Romero y Antonio Rodríguez Pino, en la que se hace frente a la lucha contra el cáncer y rinde homenaje a quienes logran hacerse inmortales a fuerza de enfrentarse a él. El coro gaditano aprovechaba esta letra para rendir su particular tributo a la memoria de dos grandes del Carnaval de Cádiz, Juan Carlos Aragón y Manolito Santander.

El tercer premio fue para la chirigota de adultos de Rota ‘Los del corazón partío’ por su letra ‘Cuando se sube el telón’, de Juan Miguel Villegas, en la que narraba cómo integrar a una persona ciega en el disfrute de la vida. Y el accésit fue para el cuarteto de adultos ‘Merda, merda, mucha merda’, de El Puerto de Santa María, con la letra premiada ‘Vals de la diversidad’ de la que es autor Álvaro Galán, que ha construido un alegato a favor de la diversidad, el respeto a la diferencia y la integración de las personas con discapacidad en la sociedad.