Final COAC 2025: La ilusión de los jóvenes cuarteteros que estarán en la Final por primera vez

Para las 14 agrupaciones que estarán en la Gran Final del COAC 2025 este viernes, escuchar su nombre en las palabras del secretario del jurado oficial esta pasada madrugada supuso una enorme alegría. Pero seguro que fue más especial si cabe par dos grupos jóvenes que por primera vez tendrán la oportunidad de vivir estar noche tan bonita para todo el que participa en el concurso del Falla. Son la chirigota 'Comparsa Los Calaíta' y el cuarteto 'Un clásico nunca falla', que pese a su juventud logran estar en la cita y luchar por los premios por primera vez.

Manuel Peinado, director y coautor del cuarteto, no ocultaba lo "ilusionados" que estaban. "Contentísimo y con ganas de cantar y darle caña a tope a lo que tenemos preparado", decía el cuartetero, que apuntaba que "como dicen la final es un premio, pero vamos a pelearlo porque no se puede cantar en la final de cualquier manera". Y es que llevan días preparando est últimol pase por si se daba la oportunidad como así ha sido y este viernes, tras participar en el pregón infantil y tomar puchero en casa de su abuela, seguirán ensayando antes de pisar el teatro.

Los cuarteteros de 'Un clásico nunca falla' escucharon el fallo en la equina del Falla co el Bar Ducal, donde lo habían escuchado los anteriores pases. "Y aunque hubo un poco de spoiler, cuando decían que era 14 agrupaciones, yo dije que no lo celebrarámos hasta escuchar el nombre, no vaya a ser que hubieran metido cinco coros", decía con arte. "Fue increible".

Tras ganar varios premios en juveniles, el grupo logró pasar a cuartos con 'Los vigilantes de la laja' en su primer año de adultos pero el año pasado probaron en chirigotas. Esta vez volvieron a atreverse con el cuarteto y sólo ellos han podido seguir en la competición con el cuarteto de Miguel Ángel Moreno 'Ku Klux Klan Klan'. Al grupo se unió Iván Romero una vez ya tenian pesada la idea "peros eguro sin él no hubiera sido posible", le agradece el joven. Y es que "más allá del carnalvero es una gran persona y ojalá pueda estar con nosotros todo el tiempo que se pueda".

Cuarteto 'Un clásico nunca falla' / Germán Mesa

"Es muy difícil, no sabes qué hacer para hacer reir como en la cantera"

El gaditano agradece el cariño recibido por los aficionados y aunque muy especial, reconoce ha sido "un poco cansado" este largo concurso "Esta última semana hemos tenido que apreter un poquito más no veíamos en la pelea ", explica, como así ha sido. Pese a la poca participación no cree que la modalidad esté muerta y confía que de la cantera salgan nuevos cuarteteros y cuarteteras, donde son muchos. "Es que baja el número en adultos porque es muy difícil. No es lo mismo, no sabes qué hacer para hacer reir como en cantera, por desgracia no es lo mismo y más para nosotros que hemos intentado hacer cuartetos más clásicos, defenderte solo con las letras", cuenta.

Sea como sea, este viernes será un gran día para ellos que han recibido muchas felicitaciones. "También de los compañeros del cuarteto del Gago, que sé que se alegran mucho, y de cuarteteros que no salen como Javi Aguilera, que dice que me parezco mucho a él interpretando". "Estaremos en un local por el Mentidero y lo anunciaremos porque no sé aún, porque a nosotros nos gusta hacer el pasacalles con mucha gente"