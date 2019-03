La fiesta se desparrama por las calles de la ciudad

El Carnaval se desparrama en estos momentos por todos los rincones de la ciudad. Una vez finalizado el largo Concurso de Agrupaciones, desde pasado el mediodía se han podido ver a las primeras agrupaciones ilegales por las calles. En el centro, la Batalla de Coplas está congregando en estos momentos a miles de personas, ávidas por escuchar en vivo las coplas de los semifinalistas.

En la esquina de La Marina, actuaban 'La luz de Cádiz', el coro de Paco Martínez Mora 'El tango se escribe con tiza' o 'Los jarabe de palo'. El Bizcocho ha sido uno de los personajes más solicitados. Tuvo la feliz ocurrencia de introducirse en el Mercado y allí ha sido retratado a diestro y siniestro. Eso sí, el bueno de Antonio siempre ha respondido con su mejor sonrisa.

Fuera, las fotografías de la exposición Tipos de Cuidado de Rocío Hernández ponía en ambiente a los recién llegados, algunos tan despistados que hasta cantaban el Pero mira como beben. El caso era cantar, y como eso de pasear el 3x4 no está al alcance de todos, cualquier melodía cañí es buena. Desde un villancico a un pasodoble de Manolo Escobar.

En la plaza del Palillero, la comparsa 'La manada' congrebaba a multitud de personas dispuestas a escuchar al siempre afinado grupo de Fali Mosquera. Y por allí también se podía ver a componentes del coro de Julio Pardo, 'El batallitas', que buscaba un tablao en el que encaramarse para regalarnos esos tangos con una fuerza descomunal.

En las primeras horas de la fiesta no se han producido incidentes. El tan temido botellón, al menos a esta hora de la tarde, aún no ha hecho su aparición. Si acaso, por la plaza de la Catedral, se veía un grupo de batucada y muchos jóvenes con ganas de juerga. Como debe ser. Porque Cádiz ya está de fiesta, y esto no hay quien lo pare.