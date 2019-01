Las entradas del COAC sobrantes de taquilla se irán liberando por internet a lo largo del día

Las entradas de la fase de preliminares de adultos del COAC que sobraron ayer en taquilla se irán liberando a lo largo de la jornada de hoy para su venta a través de Internet, según ha informado el Ayuntamiento de Cádiz. El motivo por el que todas las localidades no se ponen a la venta de forma simultánea a través de la web es, precisamente, porque se trata de un proceso sometido a rigurosos controles para evitar errores. Así, se realiza mediante un procedimiento manual muy exhaustivo para no incurrir en fallos como poner a la venta entradas duplicadas o que no están en venta, como sería el caso de los palcos de prensa. "Por tanto, es un trabajo más farragoso que debe ir haciéndose entrada por entrada y, en consecuencia, se irán ofreciendo a lo largo del día en ‘https://coac.unientradas.es’", explican desde el Consistorio.

Cabe recordar que las entradas para esta fase del concurso se pusieron a la venta el martes, agotándose en poco más de hora y media el 40% del total, es decir, la cuota reservada para su venta por medios telemáticos. Por su parte, la taquilla cerró pasadas las 22.00 horas tras agotar las entradas para las sesiones de los días 4, 5, 9 y 13 de febrero.