Denuncian la tardanza en la atención a un comparsista que se desvaneció el Lunes del Carnaval en Cádiz: "La ambulancia tardó en llegar 55 minutos"

La comparsa '¡Payaso!', de Nene Cheza y Zampi, ha denunciado a través de un comunicado la tardanza en la atención sanitaria este Lunesde Carnaval en Cádiz, cuando uno de sus componentes sufrió lo que parecía una crisis epiléptica mientras esperaban para cantar en el tablao de la plaza de Candelaria. "La ambulancia, con servicios sanitarios y la Policía Nacional llegaron al lugar alrededor de 55 minutos después de los múltiples avisos", apuntan en un escrito que han enviado al alcalde a través de su representante legal y que han difundido.

Aunque todo ha quedado un susto, y el componente se recupera ya en su casa, la agrupación muestra su preocupación por "el deficiente protocolo de actuación que sufrimos ante tal accidente". "No nos parece lógico que un día de Carnaval, en una plaza abarrotada de gente y con un escenario, no haya siquiera un puesto de atención, primeros auxilios y RCP, con una camilla y el material necesario para una respuesta rápida en casos como este", denuncian. "Es inadmisible ante un evento tan grande".

La comparsa agradece que "por suerte, se acercaron varios profesionales sanitarios, que se encontraban fuera de servicio, a los que les agradecemos enormemente su atención, para socorrer a nuestro compañero y amigo". También han mostrado su agradecimiento a los miembros de la Peña La Estrella y la comparsa 'Los poderosos', que "estuvieron en todo momento pendiente de nosotros". Igualmente la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, está al tanto de la situación así como el alcalde y asegura "que intentarán tomar las medidas oportunas".

La agrupación relata así la dura situación vivida este lunes, con un compañero que estuvo "inconsciente" y "sin reconocer a ninguno de nosotros ni nuestros familiares".

Comunicado de la comparsa '¡Payaso!'

En el día de ayer, lunes, 3 de marzo de 2025, tras finalizar nuestra actuación en el concurso de la Peña la Estrella, en torno a las 15:45 horas, uno de nuestros componentes sufrió lo que parecía ser una crisis epiléptica. Rápidamente, varias personas llamamos al servicio de emergencias (112) y a los servicios sanitarios. Nuestro compañero y amigo estuvo alrededor de 7/8 minutos convulsionando, aproximadamente 20 minutos inconsciente y otros 20/30 minutos sin reconocernos a ninguno de nosotros ni de sus familiares, que se encontraban allí con nosotros. Durante todo este tiempo, estuvimos constantemente pidiendo ayuda, llamando tanto a los servicios sanitarios y de emergencia, como a la Policía Nacional, comunicándonos que se encontraban de camino. Desesperados, viendo cómo nuestro amigo y compañero no se recuperaba y no llegaba ningún tipo de servicio sanitario, llamamos a la Sra. Concejala de Fiestas, Dña. Beatriz Gandullo Sosa, que nos atendió y nos dijo que intentaría agilizarlo lo máximo posible.

Además de todo esto, varios de los allí presente fuimos corriendo a buscar a los servicios sanitarios, que teóricamente debían estar situados en la plaza de la Catedral. No los encontramos allí. La ambulancia, con servicios sanitarios y la Policía Nacional llegaron al lugar alrededor de 55 minutos después de los múltiples avisos, en torno a las 16:50 h. Allí atendieron a nuestro componente y lo trasladaron al hospital San Rafael, donde lo atendieron, le hicieron las pruebas pertinentes y, a última hora de la tarde, le dieron el alta, quedando todo en un enorme susto. Queremos trasladar y hacer constar nuestro enorme descontento y enfado, además de la gran preocupación por el deficiente protocolo de actuación que sufrimos ante tal accidente. No nos parece lógico que un día de Carnaval, en una plaza abarrotada de gente y con un escenario, no haya siquiera un puesto de atención, primeros auxilios y RCP, con una camilla y el material necesario para una respuesta rápida en casos como este. Por suerte, se acercaron varios profesionales sanitarios, que se encontraban fuera de servicio, a los que les agradecemos enormemente su atención, para socorrer a nuestro compañero y amigo, mientras acudían los servicios de emergencias. También mostramos nuestro agradecimiento a la Peña la Estrella y a la comparsa de Manuel Cornejo (Los Poderosos), que estuvieron pendiente de nosotros en todo momento e intentaron ayudarnos en la medida de lo posible.

Después de todo este tremendo mal trago, se puso en contacto con nosotros de nuevo la Sra. Concejala, Dña. Beatriz Gandullo Sosa, para trasladarnos que está de acuerdo en que esto no puede pasar, que el Sr. Alcalde está al tanto de lo sucedido y que intentarán tomar las medidas oportunas. Desde nuestra comparsa, exigimos que se incremente la presencia de personal sanitario, puntos de atención y RCP en sitios específicos donde hayan eventos de tal magnitud, como es una plaza con un escenario, donde se prevé una grandísima afluencia de personas. Estuvimos casi una hora temiendo por la vida de nuestro compañero y amigo, sin obtener respuesta de ninguno de los servicios profesionales, salvo que estaban de camino, lo que nos parece inadmisible ante un evento cultural tan grande como es el Carnaval de Cádiz.