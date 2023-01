El cuartetero 'Joaquín Quiñones': "Después de la carga que le hemos dado nosotros, lo demás será más llevadero para el pregonero"

El cuartetero Agustín Casado, integrante y coautor de 'El COAC. Este año no pasamos ni una' no se ha cortado ni un pelo a la hora de transmutarse en el pregonero del Carnaval de Cádiz 2023, Joaquín Quiñones, durante el tema libre de su agrupación que el pasado año alcanzó la fase semifinal "de milagro", como han reconocido en su repertorio.

"Hombre, un poco nervioso venía por si se lo tomaba a mal, pero bueno, al final me va a tener que dar las gracias porque después de la carga que le hemos dado nosotros, lo demás que le venga va a ser más llevadero", ha explicado el carnavalero al término de una actuación que comenzaba unos minutos después que terminara el Cádiz-Sevilla con la derrota del equipo amarillo.

El apunte futbolístico viene al caso ya que el pase preliminar de este cuarteto en el pasado Carnaval tuvo lugar durante los minutos finales del partido de la última jornada de Liga entre el Alavés y el Cádiz CF, saldándose el partido con la salvación del descenso del equipo cadista, un hecho que supo aprovechar el cuarteto a su favor. "Bueno, lo del año pasado es verdad que fue inesperado y nos vimos teniendo que preparar un repertorio en dos días", ha explicado el autor que este año no se verá en esas.

"No, no, este año tenemos para dos pases más, esta vez no nos cogen desprevenidos", asegura Casado que escribe este cuarteto junto a Daniel Rosales.