Procopio se reserva el tango del Chapa

Antonio Procopio le puso "el caramelo en la boca" a Miguel Ángel García Argüez, el Chapa. "Quiero que me hagas el tango", le dijo allá por Semana Santa, cuando el segundo dudada de seguir con el proyecto, cuenta el propio Procopio. La pieza genuina, cuya música firmaba en 'Tiempos modernos' Tino Tovar, se quedaba sin dueño por su descanso, y Argüez finalmente se hacía con el relevo.

"He hecho un tango por primera vez y me lo he tomado muy en serio", apunta Argüez en el cuartel general de 'Gran Reserva', el colegio Josefina Pascual, donde se han preparado para estrenar hoy en el Falla. Allí los coristas se han ido transformando en una tribu muy particular, "anarquista, antisistema",que se resiste a la ciudad en la reserva, y en cuyo totem está el Tío de la Tiza, como fuente de inspiración. Hasta él y otros grandes nombres de la modalidad como Cañamaque, ha llegado García Argüez para hacer su tango, explica. "He estudiado mucho".

Después del éxito de 'Tiempos modernos', que tanto gustó, el dúo presenta la misma filosofía de "coro que dice cosas", señala Procopio."Ese es nuestro campo de batalla", añade. Pero además, el grupo se ha reforzado, con casi un 40% de incorporaciones.

Fran Oliveros, su director y el encargado de su afinación, asegura que han trabajado mucho, con un grupo "constante y muy comprometido", y donde hay diez mujeres -7 en voces y 3 en la orquesta-.Si se le habla del Carnaval pasado le sale una sonrisa. "Fue una maravilla, nos quedamos con la miel en los labios pero seguimos trabajando".

El tipo, realizado por Artifex, tiene muchos detalles. Con pinzas de tender, cucharas y tenedores, anillas de cortinas,... Los indios se pintan las piernas y en la cara no faltan sus pinturas de guerra, que va plasmando Mari Paz Bancalero. "Todo el que esté terminado que entre en la sala de ensayo", grita Oliveros. Queda poco para encaminarse al teatro.

"Nos estamos divirtiendo"

Una sandwich de pollo de La huella y una copita en el Noverty. Nada mejor para el proceso de creación de este coro y el tandem Procopio -Chapa. Nada de whatsapp, que, por cierto, el último no tiene. "El proceso de escritura ha sido muy chulo con el plus de escribir un tango por primera vez y le hemos dado muchas vueltas al coco", dice García Argüez, que escribe también 'Los luceros' y su callejera. "El misterio de siempre de esto", apunta cuando se le pregunta como lleva todo para adelante pese a reconocer que terminó "muy cansado" el Carnaval 2018.

Para Procopio coincidir con el Chapa ha sido "un antes y un después" en su forma de escribir, asegura. "Le estoy robando todo lo que puedo", bromea, y "nos estamos divirtiendo".