El coro de Sevilla Pecci no solo resiste, si no que se crece y de ser un coro a pie ha pasado a la carroza. Quizás porque muchos de los coristas que lleva no están para patearse la ciudad una semana entera, aunque siempre es bueno verles por lo que aportan. Grandes recuerdos solo con mirar a los rostros de un buen número de veteranos con más tiros dados que el personaje al que representan: un defensor de Cádiz frente al invasor francés.

Coristas de La Salle Viña como Momo Hernández, Juanín, Cristóbal Pérez 'Vita', Damián Moreno o Pepe Pecci. Autores como Antonio Palo cantan junto a grandes chirigoteros como 'El Tomate', otrora cabeza visible de las chirigotas de Juan Rivero en La Isla. Gente curtida como Juan León, muchos años representante legal del coro de Manolo Guimerá, que precisamente ha compuesto la falseta del tango, o como José Antonio Miranda. Quiénes mejores que ellos para resistir y defender el tango gaditano.