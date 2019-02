"Me lo estoy pasando muy bien con el coro pero volveré a la comparsa"

Perico Ramos se lo ha pasado en grande en su nueva experiencia como corista, en la que se estrena con la formación de Chiclana 'Los espectaculares'.

El mítico componente de la comparsa de Antonio Martín desde la década de los 80 hasta el pasado 2017, cuando regresó con 'Ley de vida', ha comentado entre risas "que era uno de los palos que me quedaba por tocar". Así, aunque está disfrutando mucho de esta nueva etapa como corista, "me siento extraño porque yo no soy corista, soy comparsista". Una modalidad "muy distinta a ésta, no tiene nada que ver cuanto a las sensaciones".

De hecho, y pese a que no quiere pillarse los dedos, comenta que le gustaría volver a la comparsa. De momento, el veterano comparsista, que se estrenó en el Concurso en 1983 con 'Robots', de Aurelio del Real y Joaquín Quiñones, afirma que antes va a disfrutar del resto del concurso "y de la batea en la calle", otra experiencia novedosa para Perico Ramos.