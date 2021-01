Los coristas de desmarcan de las galas de Carnaval propuestas por el Ayuntamiento

Los coros no participarán en las galas programadas por el Ayuntamiento de Cádiz el próximo febrero, un intento por paliar la ausencia del Concurso de Agrupaciones, cancelado por la epidemia del coronavirus. La Asociación de Coristas Gaditanos (Ascoga) ha emitido un comunicado en el que explica que tras recibir las agrupaciones semifinalistas y finalistas de 2020 una circular desde la Delegación de Fiestas instándoles a que comuniquen su disponibilidad antes del 15 de enero.

Así, Ascoga ha trasladado a Fiestas su negativa a participar "porque supondría poner en riesgo la salud de los coristas". Este colectivo recuerda que fue el primero en negarse a participar en un posible Concurso de 2021. "Y en tiempo nos dio la razón. Creemos sinceramente que la circunstancias que nos llevaron a tomar esa decisión no solo no han remitido, sino que han aumentado y se espera un durísimo recrudecimiento de las mismas", destaca.

Apunta Ascoga que "hemos pasado unas fiestas sin poder celebrarlas con nuestros familiares y amigos, hemos cambiado nuestra vida y costumbres para evitar el contagio propio y ajeno. Y hemos vivido el dolor que causa la enfermedad en algunos compañeros y en nuestras propias familias". Por todo ello "los coristas esperaremos para poder volver a ensayar con todas las garantías sanitarias y poder ofrecer los repertorios al público con esas mismas garantías, y así poner de nuevo nuestro granito de arena en esta lucha contra la pandemia que tanto dolor está causando en el mundo".

Se tendrá en cuenta el contexto sociosanitario, dice Lola Cazalilla

Al hilo del comunicado de los coristas, la concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, garantiza que el Gran Teatro Falla es “un espacio seguro” frente a la Covid-19 para la celebración de espectáculos, como ha quedado demostrado con las actuaciones, obras y festivales como el FIT que se han celebrado en este equipamiento cultural en los últimos meses tomando siempre las pertinentes medidas de seguridad. Por ello, una vez demostrado que el Falla es seguro, desde la Delegación de Cultura y Fiestas se ha diseñado una programación de Carnaval para desarrollar en las tres primeras semanas de febrero con objeto de que “el Carnaval, que es una expresión cultural como otra cualquiera, tenga también su oportunidad y cuente con una programación puntual”.

Cazalilla explica que lo que se pretende hacer no puede compararse con el Concurso de Carnaval puesto que “éste supone un fenómeno cultural en la ciudad que implica un movimiento que, en estos tiempos de pandemia, es totalmente contrario e irresponsable con la situación sociosanitaria que estamos viviendo, ya que obliga a que numerosas personas coincidan en locales de ensayo durante varios meses, desde prácticamente el mes de septiembre. Mientras que la programación de Carnaval que hemos diseñado -agrega- no implica eso, no mueve a tanta gente, y es segura”.

La edil insiste en que es “fundamental la responsabilidad colectiva de los grupos”, y al hilo manifiesta su agradecimiento a la Asociación de Coristas Gaditanos (Ascoga) al tiempo que destaca su actitud, “puesto que una vez más ha antepuesto el interés colectivo y la salud ante la imposibilidad de cumplir con todas las medidas de seguridad durante los ensayos”. “El Ayuntamiento de Cádiz, aunque valora la decisión y la comparte, les ha invitado a participar porque no iba a excluir de la programación a los coros, formaciones que son identitarias de nuestra ciudad y sus fiestas. Dejar a los coros fuera de esta iniciativa sí sería excluyente y para nada es lo que pretendemos, pero el ofrecimiento parte de lo que está en nuestras manos, no podemos hacer más”, lamenta.

Aun así, Cazalilla recuerda que la situación originada por la pandemia de la Covid-19 es cambiante y que se tendrá en cuenta el contexto sociosanitario cuando se acerque la fecha de inicio de esta programación para valorar y tomar las decisiones pertinentes. “Desde este Ayuntamiento en todo momento vamos a velar y a apostar por la cultura y el Carnaval en espacios seguros y con todas las medidas de seguridad pertinentes, pero siempre con responsabilidad y poniendo la seguridad en el centro, tal y como venimos haciendo estos últimos meses”.

Por último, la edil indica que su Delegación “está a disposición, como siempre, de las agrupaciones para atender todas las dudas y detalles sobre esta propuesta”, y apunta que con la circular que se ha enviado a los grupos se pretende conocer la disponibilidad de las agrupaciones para tener un número orientativo con el que poder comenzar a trabajar la programación. “Sabemos que hay agrupaciones que se encuentran en activo, y por ello tenemos previsto seguir la línea de contratación que tuvimos en verano, dándoles espacio dentro de una programación a aquellos grupos que tengan posibilidad de actuar”, concluye.

Los detalles de la circular enviada a las semifinalistas y finalistas de 2020

La circular solicita a las agrupaciones ir caracterizadas acorde a la idea artística que presentan, repertorio de Carnaval de otros años, nuevo o antologías, duración máxima de la actuación de 25 minutos y entre 23 y 35 componentes para los coros. Las condiciones económicas por cada participación (dos como máximo) son por cada actuación 3.000 euros más IVA para coros, 2.500 más IVA para chirigotas y comparsas y 1.200 más IVA para cuartetos.