2022: El concurso de coplas más gaditano

El COAC 2022 cerró su plazo de inscripción y el número de agrupaciones, como era de prever, es el más bajo desde hace décadas. Hay que remontarse a los años 80 para encontrar un concurso con 80 grupos, muy lejos de los 158 de 2020 (ya 26 menos que en 2019), entonces 125 de adultos y 33 de la cantera. La ausencia de un buen número de conjuntos foráneos, a los que las atípicas fechas y el hecho de decantarse por los carnavales de sus poblaciones en febrero les ha alejado del COAC, ha sido clave para que el Falla se vaya a encontrar con un concurso inusualmente corto. Como muestra, un botón: si en 2020 participaron 28 grupos de la provincia de Sevilla en esta ocasión serán solo ocho.

Las ausencias foráneas convertirán al COAC 2022 en el más gaditano de las últimas décadas. Si en 2020 de las 125 agrupaciones de adultos 53 eran de la capital, menos de la mitad, esta vez los grupos de Cádiz se llevan la palma por goleada: 45 de 61. En la cantera, del total de 19 entre infantiles y juveniles 12 son de Cádiz capital y el resto de fuera. Así, de las 80 inscritas, 57 son capitalinas.

Cabe destacar la escasa presencia de agrupaciones de la Bahía, apenas representada por grupos de San Fernando, Puerto Real y Chiclana, sin participación de una localidad tradicionalmente carnavalesca como El Puerto. El Campo de Gibraltar aporta solo una comparsa de Algeciras y el resto de grupos provinciales se limita a dos de Barbate y uno de Conil. En total, de la provincia vendrán solo nueve grupos.

Más allá de la provincia la participación es también reducida, con 14 grupos. Además de las citadas ocho de Sevilla habrá representación de Mérida con su coro, Málaga, Córdoba y Nerva (Huelva).

Ya la Delegación de Fiestas se adelantó a este descenso acortando en adultos el número de fases y dejándolas en tres: clasificatoria, semifinales y final. La primera criba hacia semifinales, según se recoge en el reglamento, podrán superarla un máximo de 42 agrupaciones. Teniendo en cuenta que se han inscrito 61 grupos, no serán muchos los que se queden en tierra. Por modalidades pasarían cuatro cuartetos, ocho coros, 15 comparsas y 15 chirigotas. Los 61 grupos hacen vislumbrar diez sesiones de preliminares. Por ahora, y a falta de inscripciones por correo, nueve funciones con seis y una con siete, ya que la intención de Fiestas es que sean cortas para que el público esté en el Falla el menor tiempo posible, en previsión de contagios por Covid.

Será finalmente un concurso más atractivo de lo que se preveía en un principio. La confirmación de la participación de las comparsas de Tino Tovar y Antonio Martínez Ares sube la cotización de la cita del Falla en mayo. Es la única modalidad en la que repiten presencia las cuatro finalistas del último concurso, ya que a estos dos autores, primer y segundo premio respectivamente de 2020, se unen ‘Remolino’ y Jonatan Pérez. Y no solo no faltará nadie de los punteros, si no que se sumarán a la pelea Vera Luque, que cambia la chirigota por la comparsa por esta vez con ‘Los quinquis’, y el último grupo de Juan Carlos Aragón, liderado por Javi Bohórquez y con ‘Chapa’ y Raúl Cabrera en la autoría para llevar al Falla ‘Los renacidos’. De las semifinalistas, Iván Romero compone ‘¿Me meto o no me meto?’, Tomate y Piru ‘Después de Cádiz ni hablar’, David ‘Carapapa’ ‘Los indomables’, Germán Rendón ‘Los conquistadores’ y Fran Quintana ‘El club de los ignorantes’.

En chirigotas habrá bajas sensibles, puesto que no estarán tres de las cuatro finalistas de 2020: Vera Luque, ‘Los impacientes’ de Puerto Real y El Selu. Se mantiene la Chirigota del Barrio, que en el último concurso fue tercer premio ‘Los Geni de Cádiz’ y prepara ‘Los Paco Alga’. De las semifinalistas de entonces continúan la de Cascana denominada ‘Los cuarentenas principales’, Sheriff, Rober Gómez y Juan Pérez (’Los caraduras de Cádiz’) y Pepe Fierro con ‘Los del triángulo de las verduras’, pero se caen de la lista las de Canijo, Sevilla (ex ‘Daddy Cadi’) y Los Palacios. Tampoco estarán los Molina de Chiclana, aunque regresará el grupo de Manolo Santander liderado por su hijo Manolín, coautor junto a Sánchez Reyes y Carlos Pérez con el nombre de ‘La misión. El evangelio según Santander’. En cuanto a las cuartofinalistas, ‘Los hijos del Carota’ vendrán como ‘La legionaria’ con repertorio de Antonio Rivas, Pepito Martínez y Fernando Carmona; ‘Bizcocho’ saca ‘Gente con chispa’; Choza ‘Los COAC Toys’; y Manolín Gálvez, con Peñalver, Cárdenas, Jesús Romero y César Dos Santos, dirige ‘La Viña contraataca’.

En el tango se produce la baja de dos históricos: Julio Pardo y Los Niños. Se mantienen los de David Fernández-Pedrosa, Luis Rivero y el coro de Los Estudiantes, que se sitúan ya entre los grandes favoritos. De los cuartetos de 2020 destaca la presencia del de Ángel Gago, que será ‘Los ultraortodoxos de los callejones Cardoso’, uniéndose un nuevo cuarteto de Iván Romero llamado ‘Al edén que le den’. Causan baja Los Niños y Javi Aguilera.