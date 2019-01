Más de 4.000 firmas avalan ya la concesión de la Medalla de Andalucía a Antonio Martín

El Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz y la Asociación Pasión por Córdoba continúan dando importantes pasos para lograr que la Junta conceda al autor Antonio Martín la Medalla de Andalucía. Para ello han reunido ya más de 4.000 firmas de ciudadanos, famosos como Alejandro Sanz, Niña Pastori, Paco Cepero o el futbolista Joaquín, colectivos de toda España, e instituciones como la Delegación del Gobierno de la Junta, la Diputación Provincial de Cádiz y los ayuntamientos de Córdoba, Chipiona, Barbate, Puerto Real y Cádiz. En un acto celebrado en la sede de la Asociación de la Prensa de Cádiz y en la que ambos colectivos presentaron varios tomos con las rúbricas (a razón de 200 por cada uno), el coplero, flanqueado por los representantes del Aula, Agustín Rubiales y Antonio Montiel, y de Pasión por Córdoba, Rafa Butelo y Manuel Jurado, declaró que “si se llega a buen puerto, que sepa todo el mundo que la medalla no es de Antonio Martín, es de Cádiz y de tanta gente que ha cantado mis coplas. Nunca necesité que me pagaran para cantar a Andalucía. Le he cantado de corazón, y si algún día volviese a hacer algo, seguiría haciéndolo igualmente”.

Ahora, la Consejería de Presidencia de la Junta es la que debe decretar la concesión. Suele hacerlo en el mes de enero, para entregar las medallas el Día de Andalucía, el 28 de febrero.