El COAC 2025 de Cádiz ya tiene finalistas en la categoría de juveniles

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2025 cerró este domingo la fase de semifinales de juveniles con la segunda y última sesión, a la que asistió el pregonero del Carnaval de Cádiz de este año, el cantante roteño Antoñito Molina.

Fueron ocho las agrupaciones que pasaron por el escenario del Gran Teatro Falla desde las seis de la tarde, abriendo telón la chirigota de Cádiz ‘¡Qué liaso de chirigota!, de Jesús Arce, Mario Caballero y Alejandro Ronquete.

Le siguió la comparsa ‘La selva’, también de Cádiz y original de Cristian Martín, Fernandi Núñez, Ismael Saucedo y Francisco Javier Tizón ‘El Pájaro’.

En tercer lugar actuó el cuarteto de la capital ‘Una de cal y otra de arena’, obra de Manuel Domínguez Portilla, Jesús Melero ‘El Bola’ y Sergio Guillén ‘El Tomate’

La cuarta en discordia fue la chirigota gaditana ‘Los del gospel dao’, con autoría de Alejandro Ronquete y José Manuel Quiñones. Continuó la función con la comparsa ‘Las naiperas’, de Alcalá del Valle, obra de José Ayala Colchero y Juan Jesús Barriga Rodríguez.

Fue el turno del cuarteto de Cádiz ‘0% de éxito, 100% de locura: Clínica Dr Demente’, cuyos autores son Francisco Manuel Amador López de Silva, José Manuel Soto Romero y Álvaro Arufe Butrón.

En penúltimo lugar actuó la chirigota de Cádiz ‘El terror de la Caleta, de Cadi Cadi’, original de Salvador Quintero Murga, Abel Gamaza González y Arturo Carmona González.

Cerró telón la comparsa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ‘¡Adelante, mis valientes!’, firmada por Víctor García Salgado.

El jurado dio su veredicto al filo de las once de la noche, ofreciendo el listado de las agrupaciones que cantarán en la gran final del 21 de febrero.

Las agrupaciones finalistas

COMPARSAS

-Generación Z

-La otra orilla

-La selva

-¡Adelante, mis valientes!

CHIRIGOTAS

-La alergia de Cádiz

-Las gitaneras

-Los del Góspel dao

-El terror de la Caleta de Cadi Cadi

CUARTETOS

-Este cuarteto no da a basto

-No me grites que no te veo (el secuestrador de comparsistas)

-Una de cal y otra de arena

-'0% de éxito, 100% de locura. Clínica Doctor De-mente'

COROS

-El coro de la IA