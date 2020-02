Con el final de las preliminares, se acaba una buena parte de la emoción que ofrece el Concurso del Falla. El día del estreno es el que determina el rumbo de una agrupación durante el certamen de coplas. No hay nada más bonito que la primera vez de todo en la vida. Por eso, y a pesar de los vientos interesados en derribarla, la primera fase es la que más enamora por ser el momento en el que por primera vez se escucha una música que engancha, se contempla un tipo que impresiona o se descubre una idea que conecta con mucha fuerza y te hace llorar de la risa.

Sin embargo, cuando se inicia el Concurso del Falla, todos los años salen voces que dicen que hay que convertir el certamen en un coto cerrado en donde solo unos cuantos grupos privilegiados tengan derecho a participar. Aunque algunos de los autores que forman parte de la clase alta de la fiesta ya han señalado en diferentes entrevistas la necesidad de crear una fase previa fuera del coliseo gaditano, el pasodoble de 'La chusma selecta', de Antonio Martínez Ares, ha sido la muestra más dura de un movimiento que está cogiendo fuerza. Un eterno debate que se repite año tras año como un mantra entre los que piensan que las clasificatorias son aburridas, por lo que necesitarían una reforma para que salgan de este tedio.

A pesar de la facilidad con la que se dice que hay que cortar por lo sano la situación de las preliminares, este asunto es muy complejo de tratar. La supuesta "mala salud" del Concurso del Falla choca con el seguimiento que tiene, ya que el teatro se llena todos los días y los aficionados devoran cualquier contenido de Carnaval en televisión, radio y prensa, un hecho que se puede comprobar revisando las audiencias de los medios. Ante esto, surge una cuestión: ¿es necesaria una reforma del COAC?

¿Es necesaria una fase previa?

Siempre surgen dudas sobre cuál sería la configuración idónea del Concurso. Junto a ellas, también aparece la posibilidad de realizar una fase previa fuera del Gran Teatro Falla para recortar el número de agrupaciones y los días de duración del certamen. Una medida que vendría a dar solución a esa "bestia" que nos puede acabar devorando que Martínez Ares nombraba en su pasodoble.

Para entender este sentimiento, hay que acudir al inicio de todo con la inscripción. En el Junta Ejecutiva del COAC, ese artefacto sobredimensionado que dirige el destino del Carnaval, se temía que el número de inscripciones se desbordara este año tras superar las 140 agrupaciones de adultos en 2019. Sin embargo, las aguas volvieron a su cauce de forma natural en este 2020 al llegar al Concurso 125 grupos.

Aunque se quiera mostrar que el Carnaval es un monstruo que no se puede dominar, al final, la fiesta se autorregula por sí misma. No es lo mismo ser aficionado que ponerse a preparar una agrupación, con el importante esfuerzo que esto supone. Por un lado, están los cuatro meses de ensayo y la gran cantidad de horas que cada componente sacrifica de su propia vida. Por el otro, está el importante desembolso económico que supone participar en el Falla. A esto hay que sumar la carga motivacional que hace querer concursar o no en el certamen debido a lo pasional que es el Carnaval. Estos mecanismos provocan una "selección natural" que hace que se regule el número de participantes. Se habla del problema de la invasión de agrupaciones foráneas, pero se olvida el componente de la tradición, que hace que siga siendo muy mayoritario el número de agrupaciones que procede de la capital, por lo que, unido al tema económico, la cantidad de grupos que vienen desde más allá de Cortadura siempre será limitado.

Dejando a un lado el tema del número, el otro debate es el de la calidad. Sí es cierto que al teatro llegan agrupaciones infumables, pero con el progreso del Concurso se puede constatar que cada vez son menos, ampliándose la base de los llamados grupos mediocres.

Uno de los problemas que tiene el Concurso del Falla es la falta de un claro relevo generacional. La llegada de nuevos valores a la fiesta se produce a cuentagotas. Pero para que estos surjan, en algún momento tendrán que empezar. Excepto algunas privilegiadas excepciones, es casi imposible que en el primer año un autor consiga meter a su agrupación en la Gran Final. Pero ni en la Final ni en semifinales ni en cuartos. El Carnaval se convierte en una carrera de fondo para los grupos. La experiencia se va cogiendo con la suma de traspiés hasta que se alcanza una madurez que permite avanzar. Esta madurez se consigue dentro del propio Concurso, que en muchas ocasiones es quien va guiando las trayectorias. Siempre puede aparecer el recurrente discurso de que se puede aprender en la calle, pero el Carnaval callejero y el del Concurso cuentan con claves propias que hacen que lo que en un lado funciona en el otro no lo haga. Si existiera una fase previa, este aprendizaje se cortaría, por lo que el relevo generacional se podría poner en peligro al no dar ni la mínima oportunidad para aprender desde dentro. Lo mismo sucedería si se le cerrara el paso a los grupos de la cantera. Además, se corre el riesgo de que un casting fuera del Falla pueda servir de censura previa.

La última pata de este complejo debate es cómo se haría esta fase previa. Ante esto, surgen muchas dudas. ¿Cuándo se haría la fase previa? ¿Dónde? ¿Con qué formato? ¿Sería abierta al público? ¿Se televisaría? ¿El tratamiento de los medios sería el mismo que en la actual preselección o no tendrían acceso? ¿Valdría una grabación o una actuación? ¿Se cantaría todo el repertorio o solo una copla? ¿Con tipo o sin él?

A pesar de la contundencia de las quejas, son muchísimas las cuestiones que no tienen una respuesta clara. Hay que tener en cuenta que una agrupación es un todo. Por ello, todo lo que significara alterar su actuación sería desnaturalizarla. Si se valora solo un tango, un pasodoble o un cuplé sin tipo y sin escenografía, el juicio que se realizaría no se ajustaría a la realidad. A esto hay que sumar que los tiempos de creación de un repertorio y del propio Concurso son muy ajustados, el enorme coste que tiene sacar una agrupación y el tiempo que se tarda en elaborar un tipo y una escenografía, con el consiguiente riesgo de que la inversión se tenga que tirar a la basura si no se supera la fase previa.

Si a todos estos argumentos sumamos que el Concurso sigue despertando pasiones desde el primer día, la respuesta al debate que se plantea es clara: no hay que hacer una fase previa fuera del Falla. Esto no significa que no existan cosas que arreglar en el Concurso. Existen ciertas cuestiones en el reglamento que no ayudan al desarrollo de esta primera fase.

Las decisiones erróneas

El reglamento es un elemento vivo del Concurso. Todos los años se tocan ciertas cuestiones sin que se sepa a qué intereses responden de los colectivos que se sientan en el Patronato. Los cambios vienen a entorpecer en muchas ocasiones el desarrollo del certamen.

La eliminación del arrastre de puntos de preliminares propicia el descenso de la calidad

La baja valoración que en su primer pase tuvo la chirigota 'No te vayas todavía' provocó que en 2018 se eliminara el arrastre de los puntos de preliminares para el resto del Concurso. Lo que llegaba con la intención de proteger al jurado por las dudas en la valoración del primer día se ha convertido en una decisión nefasta para el desarrollo de las preliminares, ya que la calidad ha bajado drásticamente. Aunque la primera impresión importa, tras tres ediciones se constata que los grupos de renombre actúan el primer día con el piloto automático sabiendo que con poco que hagan estarán en cuartos de final, que es la fase en donde empiezan a competir. Esto es una injusticia porque crea un concurso a dos velocidades entre los que se juegan superar el primer corte y los que saben que no caerán a las primeras de cambio.

Esto también genera que no se arriesgue el primer día, por lo que la monotonía impera en las clasificatorias por la repetición de temas. Se salvan las honrosas excepciones que dan vida al Concurso con propuestas llamativas o diferentes, como ha sucedido con la enorme procesión de la chirigota 'Aquí estamos de paso' o la reivindicación cupletera de 'Los #Cadizfornia'. Por este motivo, es más que necesario regresar al escenario de antes de 2018 para que todas las agrupaciones compitan desde el primer día con letras potentes y evitar que la preselección sea un trámite, lo que elevaría la calidad de estas funciones.

Otro de los grandes problemas que tiene el Concurso es el de la creación de cupos máximos de agrupaciones por modalidad en cada fase. Esta decisión no la toma el jurado, sino que parte de la Junta Ejecutiva del COAC antes del inicio del Concurso. Es decir, se priva al jurado de deliberar, teniendo que someterse a la decisión de los colectivos, que son los principales interesados en manejar este asunto.

Sobre esta cuestión, siempre se pone de ejemplo a los cuartetos porque es la modalidad en la que siempre sobran plazas. Pero, en esta ocasión, es más sangrante la situación de los coros, ya que su calidad general no corresponde con el número de puestos con los que cuentan. 12 de los 16 inscritos se han clasificado para cuartos de final. Este número es excesivo porque solo nueve cuentan con el nivel suficiente para superar el primer corte. Es decir, hay tres grupos de relleno que el jurado no ha sabido dejar fuera. Esto, que en teoría es una medida beneficiosa, lo que hace es tirar el listón por los suelos al abaratar el pase. ¿Habrá alguna vez un jurado que sea capaz de dejar vacantes en coros porque no existe la calidad suficiente para ocupar todas las plazas? Como esto aún no ha sucedido, lo más lógico sería eliminar los cupos máximos por modalidad para que el jurado tenga la suficiente libertad para determinar qué grupos tienen la calidad necesaria para estar en cuartos en vez de meter a agrupaciones de relleno para que las funciones no se queden cojas.

También merece una revisión la ampliación a siete funciones de los cuartos de final y la necesidad de que el primer corte sea algo más duro de lo que lo es en la actualidad para preservar la calidad y aumentar la competición.

Por último, se deben revisar ciertos incentivos que tienen las agrupaciones que no benefician al desarrollo del Concurso. Una medida eficaz para no provocar la invasión de agrupaciones sería que los grupos que no pasaran a cuartos no recibieran retribución económica por los derechos de televisión y publicidad, convirtiéndose esta cantidad en un premio real. Esto también se podría extender a las subvenciones de los coros por los carruseles al existir grupos con una ínfima calidad.

Otro asunto que urge revisar es el del cupo de entradas que las agrupaciones reciben. Esto propicia el ambiente de "fin de curso" durante algunas actuaciones, tal y como canta 'La chusma selecta'. Pero de momento nadie le pone coto a este asunto que ha venido a empobrecer aún más el ambiente del teatro. A veces, las propias aficiones son el peor enemigo de las agrupaciones al intentar engañar al jurado con reacciones desaforadas. Algunas veces lo consiguen, pero no es la tónica general, por lo que todas las entradas se tendrían que poner en taquilla para que todos los aficionados tengan las mismas oportunidades para conseguir un asiento.

Un desastre organizativo

Mención aparte se merece lo sucedido durante la noche del primer fallo del jurado. Todos los años sucede algo que viene a corroborar la deficiente organización de un Concurso del Falla que quiere parecer serio pero que se maneja en algunos aspectos de forma chapucera.

El sorteo a oscuras de los cuartos provoca dudas sobre la transparencia del COAC

En primer lugar, el lío con las actas del jurado con las puntuaciones de las agrupaciones no clasificadas al no aparecer todos los grupos no hace más que despertar, aunque fuera por un problema informático, la rumorología que siempre envuelve a este palco. Al final, el asunto se solventó una hora después de que se diera el fallo del jurado.

Más lamentable fue lo sucedido con el sorteo del orden de actuación de los cuartos de final. Lo que hasta ahora se hacía de forma pública con luz y taquígrafos, este año se ha hecho a puerta cerrada en las oficinas del Patronato. A oscuras y para que nadie lo viera, por lo que la transparencia brilló por su ausencia, obligándonos a fiarnos de que se realizó dicho sorteo. Para colmo, el orden de actuación se filtró a través de grupos de Whatsapp antes de que los medios de comunicación, y por extensión la ciudadanía en general, supieran el resultado del sorteo. Como en todo lo que sucede en el Patronato, nadie asume su responsabilidad por la nefasta organización del COAC.