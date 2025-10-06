Una chirigota de Tenerife pondrá la nota exótica en el COAC 2026

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 ha cerrado su primera semana del plazo de inscripción con un total de 55 grupos registrados, sumándose 30 nuevos boletines desde el pasado jueves. Actualmente, 43 conjuntos pertenecen a la categoría de adultos (nueve coros, 18 comparsas, 15 chirigotas y un cuarteto), tres a la de juveniles (tres chirigotas) y nueve a la de infantiles (tres comparsas, tres chirigotas y tres cuartetos).

Entre las novedades, destaca la que va a ser la nota exótica del COAC 2026. Esta será la participación de un grupo procedente de uno de los carnavales más importantes a nivel nacional, como es el de Santa Cruz de Tenerife. De tierras canarias llegará la chirigota 'Los legías con g'.

Este conjunto se formó en el año 2006 bajo el nombre de 'Los legías'. Concursa en la modalidad de la Canción de la Risa, creada hace dos décadas y que cuenta con un concurso propio que se celebra cada año en el Teatro Guimerá. Con una intención mucho más humorística tanto en su interpretación como en su repertorio, su número de componentes se asemeja al de una chirigota gaditana, aunque las formas son muy diferentes a las de Cádiz. En cada edición, se entregan tres galardones: interpretación, presentación y premio del público.

Al frente de este grupo está Francisco Trillo como letrista y director, mientras que la dirección musical suele recaer en Vladimir Camacho. La gran diferencia que se va a encontrar a la hora de la confección del repertorio va a ser que en Tenerife no deben cantar pasodobles y cuplés, las composiciones típicas de las chirigotas gaditanas, por lo que su gran reto será tener que adaptar su estilo para poder hacer un buen papel sobre las tablas del Gran Teatro Falla en representación del Carnaval tinerfeño, en la que será la primera participación de una agrupación canaria en Cádiz.

Dentro de esta modalidad, sobresale la inscripción de la chirigota de los Villegas, que estará presente en el Falla con 'Piensa mal y acertarás (los desconfiaos)'. De esta forma, defenderá el cuarto premio que obtuvo en la pasada edición con 'Cádiz, los que van a cantar te lasudan (los disléxicos)'.

Junto a ella, también resaltan las inscripciones de 'Los camper del sur' ('Los inhumanos' en 2025), 'Los hombres de Paco' (antiguos 'Una chirigota con shoniket3', con la incorporación de Francisco Javier García Rodríguez Javi el Ojo como letrista) y la roteña 'Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos' (de Antoñito Molina, que cuenta con Juanmi Villegas como coletrista y David Márquez Mateos Carapapa como músico). Además, se han inscrito 'Ojú qué pereza' (de Dos Hermanas, Sevilla), 'Los que luchan por su sueño (los narcolépticos)' (de La Rinconada, Sevilla) y 'Los que se lo llevan calentito' (de Jerez).

En cuanto a la modalidad de comparsas, sobresale la inscripción de la comparsa de Manuel Cornejo, que se llamará 'Los invisibles'. También resalta la comparsa 'La marea', que resulta de la división del grupo de 'La chulita'. Asimismo, como cuartofinalistas de 2025, se han apuntado en los últimos días la ceutí 'La hipócrita' ('Los caballas' en la pasada edición), la sevillana 'Digan lo que digan' (antigua 'Los enemigos', con la incorporación como músico de Alejandro Pérez el Peluca) y la portuense 'Salud, gaditanismo y libertad' ('Cositas de Cádiz' en 2025).

Por su parte, regresa a la categoría de adultos Nono Galán, que presentará 'El jovencito Frankestein'. El resto de comparsas que se han inscrito han sido 'Los trapos sucios' (de Algeciras), 'Los trapos' (de El Bosque) y 'La palabra de Cádiz' (de El Puerto).

En coros, el de Los Estudiantes defenderá el primer premio con 'Las mil maravillas'. Junto a él, han entregado su boletín de inscripción otros dos favoritos, como son 'ADN', de Luis Rivero y Juan Manuel Moreno Gandul; y 'La esencia', de David Fernández y José Manuel Pedrosa. Además, se han registrado 'Tu muralla' (de Sevilla), 'Los caletarios' (grupo de nueva formación con la autoría de Felipe Marín, Nene Cheza y Kiko Álvarez) y '¡Qué pechá de paja!' ('Este coro es la polla' en 2025).

Por último, la modalidad de cuartetos se estrena en 2026 con la inscripción de '¡Que no vengan!', de Miguel Ángel Moreno y Ángel Gago.

En juveniles, solo ha completado este trámite la chirigota de Dos Hermanas (Sevilla) 'Los vengadoritos', mientras que en infantiles han hecho lo propio la comparsa 'Los comecocos' (de Barbate), la chirigota 'Qué ases mi cielo' (de Córdoba) y el cuarteto 'Esto está manga por hombro' (de Cádiz).