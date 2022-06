La chirigota del Selu actuará esta noche en el concurso de La Viña, por primera y única vez en este Carnaval

La final del concurso de La Viña de este 10 de junio de Carnaval casi veraniego tendrá un invitado sorpresa de lujo: José Luis García Cossío. El afamado autor recibirá la Insignia de Oro que concede la Federación de Peñas Caleteras. Por esta razón, llevará su chirigota hasta las tablas de la calle La Palma.

En este 2022, la chirigota del Selu no ha concursado en el COAC y, tal como reconoció a este periódico, no tiene pensado hacerlo para 2023. Por lo que esta actuación en La Viña gana en valor por la imposibilidad de ver a esta chirigota este año en las calles gaditanas.

En palabras textuales, Selu se refirió así a la posibilidad de concursar en el COAC 2023: "No, qué va, no sacaré chirigota el próximo febrero. De hecho, si lo hiciera tendría que estar escribiendo ya. Pero es que estamos cumpliendo un sueño ahora mismo y lo queremos terminar de cumplir, la verdad".

Una chirigota de éxito nacional que triunfa con un musical

En la actualidad, el Selu no está haciendo chirigota debido al musical que está llevando su forma de hacer humor por toda la geografía nacional. Otro motivo más para no perderse la actuación de esta noche, pues ahora mismo no es posible ver de manera gratuita a esta carismática agrupación.

Desde su estreno en noviembre de 2021, 'El Selu: El Musical' es todo un éxito. El espectáculo es todo un compendio de coplas carnavaleras del universo de este chirigotero que se entremezcla con ingredientes propios de un musical.

Para esta agrupación, este formato les está permitiendo cumplir el sueño de recorrer los grandes teatros de toda la geografía nacional. "Está siendo increíble. Tres días en Gran Vía en Madrid, en Fibes, en Sevilla, lleno absoluto con muchísima antelación, Zaragoza. Bilbao... Una pasada, y en todos sitios funcionando bien, la gente disfrutando... La verdad que estamos muy contentos", confesó a este periódico en una entrevista durante este COAC 2022.

Aún así, el autor asegura que no piensa ni mucho menos en retirarse del COAC. En algún momento, volverá. De momento, lo único que se sabe es que esta noche del 10 de junio hay una oportunidad única para ver la chirigota del Selu de manera gratuita.