La actuación de la chirigota de Manolo Santander y Sánchez Reyes tras recoger el Premio Emilio López

La chirigota 'La maldición de la lapa negra', de Manolo Santander y José Manuel Sánchez Reyes, cerró el acto de entrega del Premio Emilio López 2019 con la interpretación de parte del repertorio que le ha permitido ganar tanto este galardón como el primer premio en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla. Los asistentes a este evento organizado por Diario de Cádiz, con la colaboración de la Fundación Cajasol, en el Baluarte de los Mártires pudieron degustar unas coplas con un claro sabor añejo y caletero, tanto por el entorno como por el tipo de peces que viven en La Caleta. Una idiosincrasia particular que se ve en la presentación o en el pasodoble que dedicaron a la playa caletera.

La actuación de esta agrupación estuvo dedicada a Manolo Santander, que no pudo asistir por problemas de salud, aunque estuvo representado por sus dos hijos, Manolín y Palmira. Además de su particular manera de entender la chirigota, si hay una copla que está ligada a la trayectoria de Santander esa es el pasodoble de 'La familia Pepperoni' dedicado al Cádiz CF. Todos los asistentes acabaron cantando el 'Me han dicho que el amarillo' para dar cierre a este acto.