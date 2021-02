Carnavalea sigue adelante pese a la pandemia y prepara un nuevo espectáculo con Martínez Ares

Reinventarse para convivir con las restricciones causadas por la pandemia de coronavirus se ha convertido en el día a día de muchas empresas vinculadas de una manera u otra al mundo del espectáculo. En el Carnaval son muchos los eventos que han debido ser aplazados o cancelados y no menos los que se han llevado a cabo con limitaciones de aforo y distancia para evitar posibles nuevos contagios.

Una de las afectadas es Carnavalea, la empresa dedicada a la organización de encuentros con los principales protagonistas de la fiesta gaditana. Esta iniciativa privada, que este año ha pasado a formar parte del catálogo artístico de la Diputación de Cádiz, sigue adelante adaptándose a las restricciones e incluso incorpora nuevas ideas para llevar a los personajes tras las coplas más allá de Cortadura.

Su proyecto estrella tiene como protagonista a Antonio Martínez Ares, que vuelve a los encuentros con aficionados -en febrero tiene varias citas en Algeciras, Sevilla, Córdoba, Huelva o Ciudad Real- y prepara una nueva obra llamada 'Carnavalea Selecta', pensada para su estreno en teatros. En este proyecto, el autor de 'La chusma selecta' en el último Concurso del Falla "nos mostrará su parte más íntima y personal". Ayamonte, Sevilla y Priego de Córdoba son las localidades que, de momento, visitará el autor gaditano para dar a conocer 'Carnavalea Selecta'.

Pero no es la única novedad que Carnavalea plantea para este inicio de 2021. La empresa gaditana da un pasito más y pasa a organizar también actuaciones, como la que realizarán, si el coronavirus lo permite, la comparsa de Tino Tovar 'Oh Capitán, my Capitán' y el cuarteto de Gago 'Vida y obra de Juan Carlos I, bajo D' en Mairena del Alcor (Sevilla) el próximo 21 de febrero. Además, 'El Balsero' de Jesús Bienvenido también proyecta nuevas fechas en diferentes puntos de la geografía andaluza bajo el paraguas de Carnavalea.

Los encuentros, que se vienen realizando de nuevo desde el pasado mes de septiembre tras el parón obligado por el confinamiento, se están llevando a cabo en hoteles y paradores para asegurar la distancia social entre los asistentes a causa de la Covid-19.