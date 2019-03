Sin límites desde lo más profundo... de la calle

Solo en el Carnaval callejero puede encontrarse un tipo tan loco y a la vez tan genial: de los niños que quedaron atrapados en una cueva en Tailandia. Esta es la propuesta de una chirigota que vuelve a la calle tras un año ausente y que anteriormente fuera 'Catastrophic Friki Band', 'Los minion' o 'Los lolailo'.

Genial repertorio entre negro y negrísimo, con presentación, un pasodoble a Julen... Lopetegui, cuplés y popurrí. Un par de muestras de la guasa de sus cuplés, no aptos para todos los públicos:

El guapo de CR7, tiene un gran problemón

Y es que el chaval no entiende cuando le dicen que no es no

Él no está afectado, por esas acusaciones

eso se le nota porque él anota los mismos goles

y es que hasta se alegra este portugués tan competitivo

porque va ganándole en violaciones al argentino

_____

Jiménez Losantos, Ojeda, Marhuenda, Carlos Herrera,

Arévalo, Arcadi Espada, Pablo Casado y Albert Rivera.

García Albiol, Cárdenas y Padilla

Santiago Abascal, Eduardo Inda y Susana Díaz.

Yo no sé a qué vienen todos estos nombres en una libreta

creo que es la carta a los Reyes Magos de uno de ETA