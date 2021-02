El gaditano Riki Rivera, que tanto emocionó con sus temas durante el confinamiento, ha vuelto a hacerlo con un pasodoble de Carnaval, que ha titulado 670 y que el cantante y compositor ha colgado en su canal de Youtube. "Me resulta imposible no cantarte algo (a Cádiz) cada cierto tiempo y si hay alguien que no lo comprende es por que no conoce el aroma del arte", apunta el artista.

Rivera plasma en esta letra su sentir en este febrero sin Carnaval, "donde me sobra tiempo para escribirte sin parar", mientras que sueña un 2021 "con la ciudad llena de gente respirando libertad". Según explica, el pasodoble va dedicado a tres segmentos importantes en su vida: Cádiz, el Carnaval y a Don Antonio Guerrero Caramé, El Piojo, comparsista que tanto hizo por la cantera, y "que con su empeño y dedicación me hizo un amante de la copla". El gaditano fue componente de las agrupaciones de la cantera que sacó la Peña Nuestra Andalucía y de varias infantiles y juveniles.

El compositor, ganador de un Goya a la mejor canción original, estrenó en septiembre el single 'Al otro lado', una canción que habla habla del reencuentro con un ser especial a través de una historia.

Pasodoble 670

Tengo ciento veintidós razones

pa vivir de tu bendita gracia

Cuentan doscientos treinta

y uno los latidos que revuelven mi pasión

y dan vida a mi esperanza.

Mil treinta y nueve suspiros

serían mi taquicardia si no volviera a verte

y treinta y nueve con siete

la fiebre que me entra al nombrarte.

Quince mandamientos

los que un dia juré cumplir

tengo en el recuerdo casi diez mil batallas.

Siete finales que he logrado conseguir colarme en el Falla,

Cadi de mi corazón.

Cierro los ojos

he imagino la ciudad llena de gente respirando libertad

ya mismo estamos como siempre

tu verás que cuando quieras darte cuenta

nos vemos en una esquinita muriendo... Con una ilegal.

Si no tenemos carnaval no pasa ná

Me sobra tiempo pa escribirte sin parar.

Mil veces me dijo la playa tranquilo

que aqui yo te espero

Tres treinta y nueve peleas ganadas y tres milenios

y cada cifra que escribo en este pasodoble

cuenta la distancia que existe entre cada rincón y la fiesta mas pura y mas noble.

Y hablo en nombre de todo el que sabe que este veintiuno no irá a ver tu luz infinita,

querida tacita,

cuando digo que el año que viene, me maten, me instalo en tus calles...

Pa decirte Bonita, Pa decirte bonita, Pa decirte bonita...