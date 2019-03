Llamadas a Houston desde Rosario Cepeda

"Houston Houston, me va a cabé a lo jiusto". Con las diferentes versiones de esta curiosa coletilla en medio de los cuplés y de las alturas llega a la calle esta chirigota con alguna cara conocida como la de Javi Gallardo, ex componente de comparsas como 'Los príncipes' de Juan Carlos Aragón o 'Los irracionales' de Jesús Bienvenido. Os dejamos un cuplé como una muestra del repertorio de 'Las que necesitan su espacio':

Me han regalado un robot de esos que te limpiantú le pones el programa y él lo hace toEl mío hasta te saluda por las mañanaste dice que tienes sucio, hoy toca la habitaciónHouston, Houston, de pilas andaba jiustoQué alegría para mí, yo sin él no sé vivirEstoy tan contenta que por la noche yo lo programoy cuando me levanto tengo un blanqueamiento hecho en el ano