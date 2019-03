La comparsa 'Los luceros' gana el premio Fermín Salvochea de la ONCE

La comparsa ‘Los Luceros’ con la letra de su pasodoble ‘Qué bonito son dos cuerpos’ ha obtenido el primer premio de la XXVII edición de los Premios Fermín Salvochea de la ONCE, que premian las letras más solidarias y comprometidas del Carnaval de Cádiz, y que se entregarán el sábado en el teatro de ‘La Tía Norica’.

‘Los Luceros’, cuarto premio de comparsas en el COAC 2019, ha conquistado el primer premio del Fermín Salvochea 2019 por la ternura, sensibilidad, belleza literaria, originalidad y emotividad de la letra de Miguel Ángel García Árgüez, El Chapa. Los comparsistas gaditanos narran como una caricia poética musical el amor entre dos personas ciegas. La comparsa cuenta con música de Manuel Sánchez Alba El Noly y José Manuel Aranda, bajo la dirección de Ángel Subiela.

El segundo premio ha sido para el coro ‘Los del Patio’ por la letra del tango ‘Qué no daría yo por volver atrás’, de David Fernández Romero que pone el foco en la solidaridad humana que hay detrás de la donación de órganos para salvar vidas. El primer premio de coros del concurso oficial de agrupaciones del Falla gana el segundo premio del Fermín Salvochea por su arte a la hora de encajar su redacción y temática con su interpretación musical.

El tercer premio del Fermín Salvochea 2019 es para ‘La Maldición de la Lapa Negra’ por su letra del pasodoble ‘Un día tú piensas que eres un ser invencible’, de Manuel Santander Cahué y José Manuel Sánchez Reyes, con música de Manuel Santander y la dirección de Carlos Pérez Pérez. El primer premio de chirigotas del COAC 2019 logra este tercer premio por la “impactante letra”, según el jurado, que trae este chirigotero al más puro estilo del compás viñero y gaditano del 3x4 enmarcado en un pasodoble “de preciosa melodía” hablando en primera persona de la lucha vital y la fuerza que sale del alma para vencer al cáncer.

El accésit de esta XXVII edición ha sido para el coro 'Gádix' por la letra del tango de José Javier Puerto ‘Yo no soy racista porque respecto lo diferente’, en la que hace un alegato contra el racismo y una encendida defensa del respeto a la diferencia.

Éxito de participación en los Premios Fermín Salvochea

Este año se han presentado un total de 47 letras, diez más que el año pasado. La mayoría de ellas, con una temática común alusiva a la lucha contra la violencia de género y todas, con “un alto nivel de compromiso social”, según destacó el presidente del jurado, el director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos. El jurado, reunido ayer en Cádiz, ha estado integrado por Fernando Casas, que ha participado en numerosas ocasiones en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval, el director de la RTVA en Cádiz, Javier Benítez, la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Milagros Rodríguez, y el afiliado a la ONCE, Jesús Espiñeira, que ha sido asesor del Concurso y coordinador del Fermín Salvochea en todas sus ediciones hasta su jubilación.

La entrega de premios, en la que participará el director general de la ONCE, Ángel Sánchez, y la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, tendrá lugar el segundo sábado de Carnaval, día 9, a las 18.30 horas en el teatro de la Tía Norica. La gala estará conducida por actores ciegos y con discapacidad visual grave del grupo de teatro Orozú, de la ONCE de Cádiz.

Y este jueves, la Aguja de Oro

Este jueves 7 de marzo Canal Sur Radio y la ONCE entregarán la Aguja de Oro al mejor tipo del Carnaval de Cádiz a la comparsa ‘La Gaditanisima’ de Juan Carlos Aragón. La Aguja de Oro premia el mejor "tipo" de las agrupaciones que participan en el COAC. En esta ocasión el tipo de la comparsa ha sido confeccionado por ‘El Llamador del Angel’, de Paterna de Rivera. El jurado ha premiado a estos arlequines de la comedia del arte en los que destaca el maquillaje y la complicada confección del traje. El diseño del tipo destaca que cada componente de la comparsa lleva cosido en la espalda un cartel antiguo de Carnaval. ‘La Gaditanisima’ recibirá los trofeos que acreditan el premio y 3.011 euros en metálico, en monedas de un euro.

Canal Sur Radio lleva 28 años entregando La Aguja de Oro, un galardón al que la ONCE se incorpora en 2015 para destacar la importancia que supone para las personas invidentes la descripción detallada que hace la radio de los tipos que lucen las agrupaciones que pasan por el escenario del Gran Teatro Falla, unas descripciones que corren a cargo de toda una experta en la materia como es Mari Pepa Marzo.

La entrega de la Aguja de Oro tendrá lugar este jueves a las 20.00 horas en el escenario de la plaza de San Francisco y será emitido por la RAI.