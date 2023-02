Carnaval de Cádiz 2023: El tipo con el que la Aguja de Oro volvió al cuarteto

“Es un reconocimiento al trabajo y este año a la humildad de hacer un tipo que parezca sencillo y que creo que representa a nuestro Cádiz, a nuestros chirigoteros, coristas,...”. Así se expresaba Emilio Santander poco antes de recoger con el cuarteto ‘Escuela Taller de Gladiadores El Pópulo’ la distinción al mejor tipo del concurso del Falla que cada año entrega Canal Sur Radio y Televisión.

Con el grupo que dirige Ángel Gago, y sus autores Miguel Angel Moreno y José Manuel Cossi, el premio vuelve a la modalidad 20 años después y se convierte en el segundo cuarteto, tras ‘Esta familia está colgá’ de Algeciras en 2003, en lograr este ya tradicional galardón, cerrando un año redondo para ellos. Y es que estos gladiadores han logrado el primer premio en el Concurso, el premio Emilio López de Diario del Carnaval y esta distinción, prueba de que pese a no tener apenas competencia, se han tomado muy en serio este Carnaval.

Cuando Emilio Santander recibió la idea del grupo se puso manos a la obra. Muchas horas de estudio, de composición de los personajes y su verdadera historia – “me gusta mucho la Historia del Arte”–, diseño, tela, materiales, bocetos que realiza siempre a lápiz y disfruta mucho de todo el proceso. “Soy de los que no veo terminado y perfecto nunca mi trabajo, nunca los entregaría si por mí fuera”, bromeaba el artesano, que cuenta también con Animarte para el decorado móvil que lleva la agrupación es escena.

Pero pese a todo ese esfuerzo de detrás, Santander defiende que el resultado entra dentro de su “idea de lo que debería ser un tipo de Carnaval”. “Sin exagerar, solo buscando que parezca sencillo y cualquiera pueda realizarlo, pues los gaditanos hemos tenido esa inquietud y esas ganas de ser distintos ,libres y únicos”, señala. “Respeto los nuevas tendencias, pero creo humildemente que estamos perdiendo lo que los demás nos envidian, la creatividad ,el ingenio. No quiero decir con esto que no se avance”.

Multitud de elementos reciclados

Así, en el tipo de estos cuatro gladiadores podemos encontrar decenas de elementos reciclados: latas –de atún, de tomate, de anchoas, de aceites,... –, cacerolas, moldes de bizcocho, coladores, grifos, tapas de fregaderos, tapones de lavabos, respiraderos, grifos, perchas, tapaderas de cubos de basura, rodillos de pintura, pomos de puerta, abanicos, pasando por latas de chopped pork, tubos de PVC, de aire acondicionado, tapaderas de freidoras, bandejas de raciones de los bares, una señal de tráfico y sombrillas completas, hasta con el pincho para clavarla bien en la arena.

El escudo de Figue, por ejemplo, como Máximo Decibelio, está hecho con una “lata de aceite de 25 litros y un molde bizcocho, luego ambientado con suciedad y sangre”, explica. “El cinturón está hecho con una bandeja de pescao frito y un bol de frutos secos, sobre un correaje hecho de vinilo de suelo que aparenta ser cuero”. El resultado no ha podido ser mejor, cada disfraz con cada uno de los detalles de su personaje “donde ha intentado refleja cada uno de uno de los gladiadores que existían”, y culminados con unos cascos que también le dan personalidad y que Emilio, confiesa, se ha probado antes. “Me gusta a verme a mí primero y preguntarme si me gustaría verme así vestido y ver si también el acabado es correcto”. Y además intentando que los cuarteteros estén cómodos pese una armaduras hechas con distintos tipo de latas, con todo lo metálico tratado para que no lastimen.

Atrás quedaron también muchas vueltas por Cádiz en busca de todos los materiales, por las fontanerías, por los supermercados de Cádiz e incluso alguno que ha encontrado en paseítos por la ciudad.