¿Lo oyen? Es el silencio. Ya viene. Ese silencio que casi puede masticarse. Como cuando el imponente misterio de Santa Marta avanza hacia Campana por Javier Lasso de la Vega y Sevilla, Madre y Maestra, cierra sus labios respetuosa. Música celestial para mis cansados oídos después de tanta inmundicia. Campana... y se acabó. Las carnestolendas también echan el candado en Cádiz, aunque, claro, estos mamelucos incansables todavía siguen cantando sus ordinarias coplillas. Pero si hasta tienen un Carnaval Chiquito, remedando al hermano pequeño del Corpus gaditano y su imponente Custodia. Este año no sólo he tenido que escuchar letras soeces sino muchas tonterías. Por ejemplo, Brunetino dice que el macrobotellón está en retroceso. ¿Pero acaso no ha visto nuestro alcalde las imágenes de la plaza de la Catedral tras el paso de estos bárbaros? ¿No ha visto a niños menores de edad cogiéndola de a cuadritos en Canalejas antes de meterse en esa Sodoma y Gomorra moderna a la que llaman Carpa? ¿No ha visto el alcalde a señoras talluditas orinando impúdicas en medio de la calle sin el mínimo decoro? ¿Dónde vive el alcalde? ¿En Jerez? Una buena brigada de limpieza contrataba yo para dejar Cádiz como los chorros del oro. Cádiz no huele a escolleras, Cádiz huele a meados por Carnavales. Y otra cosa, menos echarle la culpa a los de fuera, que he visto a gente muuuuu conocida en Cadi haciendo sus necesidades contra la esquina de un garaje en Rosario Cepeda. Ea ea ea... ya pasó. Enciende el incienso Anselmo.