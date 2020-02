“La calle es un hervidero de ideas y de cosas graciosas para la chirigota”

Juan Manuel Braza Benítez El Sheriff es un experto en hacer humor con tipos cotidianos. Con decir que ha sido capaz de llevarse un primer premio de chirigotas vestido de guardia civil está todo dicho. Este año ha causado una magnífica impresión con su tipo de trabajador de gasolineras, un repertorio que de momento carbura.

–¿Utiliza mucho el coche?

–Trabajo como comercial de hostelería, pero principalmente por Cádiz capital. Los martes sí que tengo que coger la carretera porque estoy por pueblos de La Janda, por los bares, vendiendo cervezas, licores, agua... Todo lo que necesitan para su negocio.

–¿No le han convidado ya a un repostaje?

–Aún no, aún no, aunque nada más salir del Falla el día que cantamos me encontré a un chaval de fuera que trabaja en una gasolinera y me dijo que le había encantado el tipo. Al llegar a mi casa me di cuenta que estaba el coche en reserva y al día siguiente al ir a repostar no veas el cachondeo de la gente, alguno pasaba y me pitaba.

–¿Hay muchos personajes sueltos por los bares de Cádiz?

–Muchísimos. La calle es un hervidero de ideas y de cosas graciosas. En los bares hay gente con mucho age. Te da la vida muchas veces.

–¿Cine o sofá?

–Me encanta el cine pero en mi sofá. Las películas policiacas y las series, sobre todo temas así históricos o de leyendas, tipo ‘Vikingos’ o ‘Juego de Tronos’. .

–¿Playa o montaña?

–Yo soy muy playero. De La Victoria, y en verano algunos días de Caleta o Santa María del Mar. Aunque haya llegado un domingo a las tantas de la madrugada de cantar a primera hora ya estoy yo clavando la sombrilla.

–¿Le gusta la música?

–Me encanta, sobre todo el flamenco, y pasarlo bien en conciertos y festivales con mi familia.

–Un hombre muy familiar.

–Pues sí, yo soy feliz estando con mi mujer Dori y con mis hijas, Sara e Irene.

–¿También son carnavaleras?

–Las niñas sí. Llegaron a salir juntas en un coro de la cantera. Mi mujer también lo era pero ya no tanto. Me conoció el año de ‘Los feicios’, así que está acostumbrada, aunque a veces es verdad que el Carnaval le quita pasar más tiempo conmigo.

–¿No tiene celos del Lulu?

–Del Lulu no, pero igual de la chirigota un poquito sí por lo que te he dicho antes.