He leído que la concejala Gandula se abre a debatir la posibilidad de implantar un buen cribado antes de poder participar en esa aberración a la que llaman COAC. Le propongo algo a esta chiquita de Huelva. Que me nombre a mí, Doña Cuaresma, jueza suprema del nuevo mecanismo. Mi cribado será más exhaustivo que los que lleva a cabo el SAS para detectar el cáncer de próstata, y sin necesidad de meterle el dedo en la llaga a nadie. Para empezar, prohibiría formar parte de una de estas chirigotas a quien no cumpla con los sacramentos de la Santa Madre Iglesia. Porque a ver, ¿creen ustedes que entre los inhumanos esos o los butaneros hay muchos mozos que hayan hecho la Confirmación? Ni uno. Mi sobrino Anselmo, que más que quintacolumnista me temo que se ha pasado al lado oscuro, llegó el otro día a visitarme ataviado como un tal Javi el Ojo, que para mí que era el de El Señor de los Anillos, pero no, peor. Anselmo me pareció un pelín engrifado, pero al acusarlo se excusó diciéndome que sólo pretendía imitar a su nuevo ídolo. Le metí tal colleja que le puse el ojo más colorado que los de algunos chirigoteros sandungueros amantes del cáñamo marroquí en todas sus versiones. Tras mi cribado, obviamente, tampoco podrían participar las señoritas. Si se aburren que se metan a clases de corte y confección o que hagan crochet, como toda la vida de Dios. No, si al final creo que sólo dejaría participar al coro del tal Procopio, porque tengo la sensación que a poquito a poco se está cargando el tango de Cádiz.