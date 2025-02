Bien Bruno, bien

Brunetino no quiere botellones en las carnestolendas gaditanas. Bien por Bruno. Me dijo ayer mi amiga Pura, que ha sucumbido a la era digital y se ha comprado un móvil con internet para estar conectada y leer la prensa por la patilla, que el alcalde ha decidido proteger nuestra hermosa Catedral de los bárbaros del Norte con unas vallas tipo empalizada de la Isla del Tesoro. Además ha recalcado que quien venga a cogerla mortal mejor haría con quedarse en los aledaños de Renfe. Yo más bien los dejaría en el apeadero de Cortadura, que eso es casi la provincia. Cuanto más lejos estén de San Antonio, muchísimo mejor. Estos mamarrachos deberían ser excomulgados por el Santo Padre en cuanto supere sus problemillas de salud. Desde el balcón del policlínico Gemelli debería asomarse y dar una larga lista de pecados que acarrean la condenación eterna, entre otros, mearse por las esquinas de nuestra urbe, soltar borderíos a las pibas, cantar coplillas soeces y adorar al AntiCristo. Yo impondría penitencia In sæcula sæculorum a quienes hayan cometido la herejía de cantar contra el Santo Padre, como ese Don Antonio, o incluso disfrazarse de Wojtyła, como hizo el tal Libi. Ahora solo falta que la concejala Gandula me haga el favor de disolver la asociación esa de la cantera donde se lo han llevado calentito. Nuestros niños donde tienen que estar es en permanencia, aprendiendo a tocar la corneta o recogiendo las túnicas, no metiendo cupletinas inmorales. Estamos a una semana del inicio de la Cuaresma. Ya se ve el final del túnel.