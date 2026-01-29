El balance de las preliminares del COAC 2026: El Concurso del Falla necesita una organización más seria

Un año más, la gestión del Concurso del Falla ha dejado una sensación de improvisación en todas las decisiones que se han ido tomando. Han sido varios los problemas que se han producido durante las últimas dos semanas. Algunos de ellos han sido sobrevenidos por los sucesos que se han producido, pero otros denotan una grave falta de planificación que hace plantearse que no se está realizando una gestión seria

En la previa, parecía que este iba a ser un COAC en el que todos los aspectos iban a estar controlados, ya que su organización empezó a andar poco después de acabar la edición de 2025. Las apreturas del calendario obligaban a ajustarlo con tiempo. Sin embargo, parece que todos los integrantes del Consejo de Participación (Ayuntamiento y colectivos carnavaleros) se olvidaron de lo más importante: revisar el reglamento.

No es de recibo que cada año se detecten errores en las normas que, al final, obligan a que el jurado tenga que hacer una interpretación de ellas por las incongruencias que existen.

Un ejemplo de ello ha sido la sanción a la comparsa ‘DSAS3’, de Jesús Bienvenido, que ha perdido un punto por vocal por pasarse 44 segundos del tiempo de actuación, establecido en 30 minutos.

El jurado se encontró con un enorme problema a la hora de determinar la sanción por un grave error de redacción del reglamento. Así, en el artículo 27.1.2, que establece las faltas graves, aparece como motivo de sanción “superar el tiempo máximo de actuación de 30 minutos”. Sin embargo, en el 27.2, que regula las sanciones, este hecho aparece como falta leve, eliminándose un punto por vocal y minuto de exceso, y como falta grave, lo que supone que no se puntúe el popurrí. El jurado optó finalmente por la sanción menos gravosa.

Otro error que incluye el reglamento guarda relación con el arrastre de los puntos desde las preliminares. Por un lado, en el punto 19, que regula la fase clasificatoria, se señala que “desde esta fase comenzará el arrastre de puntos para las agrupaciones clasificadas para las siguientes fases del concurso”. Sin embargo, en el artículo 25 se incluía hasta hace unos días en la web del Ayuntamiento de Cádiz que “las puntuaciones obtenidas en la Fase Final se sumarán a las obtenidas en las Fases anteriores (Cuartos de final y Semifinales)”. En el portal municipal ya aparece una nueva versión corregida.

Asuntos como la regiduría de escena o el aplazamiento de la novena función por el accidente de Adamuz también han sido focos de improvisación. ¿Para qué sirve el Consejo de Participación?. ¿Nadie revisa las bases? Al final, este Patronato encubierto por no tener funciones ejecutivas, aunque sí toma las decisiones, vuelve a recaer en los errores del pasado. Un Concurso del Falla serio que necesita una gestión seria y bien planificada.