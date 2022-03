Las agrupaciones callejeras disfrutan de un Carnaval "ideal"

La ausencia de aglomeraciones de público en el Carnaval no oficial de febrero-marzo ha posibilitado un escenario idílico para las agrupaciones callejeras. Precisamente esa falta de oficialidad que ha provocado la llegada de muchos menos visitantes se ha convertido en la gran aliada de grupos y romanceros, a los que no ha molestado el ruido natural de un Carnaval tal como lo conocemos.

El primer fin de semana, con el puente del 28-F, es calificado por representantes de estas agrupaciones como “ideal”. “Me ha encantado. Aunque advirtieran de que este Carnaval iba a ser raro y desubicado, nosotros hemos cantado en las mismas calles y con las mismas sensaciones”, señala Alejandro Leiva, de la Chirigota del Perchero, este año 'A.S.C.O (Asyntomatic Symphony of Cádiz Orchestra)'. En un callejero más despejado dice Leiva que “no ha habido eso que a mí menos me gusta, como las aglomeraciones o los botellones alrededor de las callejeras”. Y apunta que “las personas que han salido son las que han querido cantar y escuchar”. Habla de “comodidad” en noches de Carnaval en las que ha podido “terminar de cantar y coger un taxi sin problemas”.

David Medina, del 'Showmancero', denominado para la ocasión 'Fiesta local', afirma que “se agradece el ambiente que hay, con público con ganas de escuchar”. Como ejemplo pone las noches del martes y el miércoles en El Pópulo, donde se pudo “cantar dentro del barrio, cosa que en un Carnaval normal es imposible”. Allí se dan cita “grupos suficientes y público no masificado. Apenas hay ruido, sin botellón, por lo que el ambiente es inmejorable”. Medina, por último, dice que no ha tenido constancia de problemas entre vecinos y agrupaciones.

En la misma sintonía está Antonio Beiro, romancero con 'La verdadera pero increíble historia de Queen' y chirigotero con 'Los auténticos abogados cristianos'. “Estos días han transcurrido prácticamente sin incidentes. Con buen rollo y buena convivencia con los vecinos”, expone el también presidente de la Asociación de Romanceros del Carnaval de Cádiz. Valora “positivamente” el inicio de tan atípica fiesta y la ausencia de masificaciones. “Se agradece la presencia de un público selecto que sale solo a buscar a las callejeras y a los romanceros”, concluye.

Paco Mesa, que junto a José Manuel Gómez han puesto en la calle el romancero 'Fritur Gaditano', destaca con rotundidad que “está siendo un Carnaval magnífico, de los mejores que yo recuerdo”. La causa no es otra que la facilidad para circular sin atascos “de personas que vienen solo a beber y a no escuchar nada” y el suficiente espacio que hay en las calles para colocarse a cantar “sin empujones”. Destaca también Mesa que la ausencia de “escandaleras” posibilitan “el silencio” y la “intimidad” que precisan los romanceros para que se escuchen sus rimas. Por último da un toque a la hostelería: “Parece que los hosteleros están contentos, pero se olvidan de agradecer la presencia en las calles de las agrupaciones. Sin ellas no habrían tenido esas ventas de las que hablan. Como si fuesen ellos los que hubiesen organizado el Carnaval. Y luego siguen en lo mismo de siempre. A quienes le llenamos los bares nos ponen el vaso de vino a 2,50 y no nos dejan entrar a orinar”.