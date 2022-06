¿Qué actos hay ese martes de Carnaval de Cádiz? Momo, tablaos y concursos

La programación de la semana de Carnaval continúa este martes con varios actos que van desde representación de títeres, concursos y circuito de agrupaciones por los tablaos dispuestos por la ciudad. También tiene lugar el evento de Coplas del Gran Momo, aunque este año no tenga representación de ningún carnavalero, habrá una gala para recordar al dios que mejor representa el espíritu de la fiesta. Estos son los actos:

19:00. Títeres en plaza San Francisco

Representación de ‘Peneque el Valiente: El tesoro perdido’.

19:30. Concurso Tanguillos

Arranca el XLII Concurso de Tanguillos en el Castillo de Santa Catalina. Los clasificados tras la celebración de las tres semifinales de este renovado certamen estarán en la gran final del 11 de junio en e Falla.

20:00. Circuito de agrupaciones en la Viña, Candelaria y San Francisco

20.00. La Viña: 'Chirigota juvenil ‘This is Cádiz’; Comparsa ‘Los viajantes’; Comparsa ‘¿Me meto o no me meto?’. 20.00. Candelaria: Chirigota juvenil ‘Una chirigota pa que te rías’; comparsa ‘La brigada’; Chirigota ‘Aquí huele a verdín’; comparsa ‘We can do… Carnaval!’. 21.00. San Francisco: Chirigota juvenil ‘El domingo me voy’; comparsa ‘Los indomables’; chirigota ‘La Viña contraataca’; comparsa ‘Los originales’.

20:00. Concurso de presentaciones en El Mentidero

Continua el XI Concurso de Presentaciones ‘Holaquilloquepassa’ organizado por los comerciantes y hosteleros del barrio y el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz. Actúan: ‘A los pies de la Caleta; el coro ‘El telón’, chirigota ‘Verano azul’, comparsa ‘El club de los ignorantes’, chirigota 'Los del triángulo de las verduras’, coro ‘Químbara’, y las comparsas ‘La boquita prestá’ y ‘La perdicadora’.

21.00. Coplas del Gran Momo

Tras suspenderse el cortejo, la plaza de San Antonio acoge el espectáculo de coplas del Gran Momo desde las 21.00, una hora antes de lo que estaba anunciado.

21.00. Concurso de Popurrís en La Viña

Continúa el Concurso de Popurrís, Piropo a La Viña y Piropo a Cádiz en el tablao de La Palma esquina a San Félix, organizado por la Federación de Peñas y Entidades Caleteras. Actuarán: Los coros ‘Los babeta’ y ‘El telón’, la comparsa ‘We can do...Carnaval!’, chirigota ‘La misión (El evangelio según Santander)'; coro ‘Carrera oficial’, y las comparsas ‘La mafia de la Viña’, ‘La boquita prestá’ y ‘Me meto o no me meto’.