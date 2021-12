Vera Luque: "Paco Rosado y su camarilla cambiaron el rumbo del Carnaval de Cádiz"

Como muchos carnavaleros, como muchos gaditanos, José Antonio Vera Luque sabía que Paco Rosado estaba ingresado "pero no me esperaba para nada este desenlace", lamenta al otro lado del teléfono el chirigotero que no duda en el tildar al carnavalero fallecido este martes como "referente inequívoco de la fiesta". "Paco Rosado y su camarilla cambiaron el rumbo del Carnaval de Cádiz, y para mejor", decide.

Un referente, además, "especialmente" para el propio Vera Luque en su modalidad. "Cuando me han preguntado que en quién me fijaba o qué tipo de chirigota es la que a mí me gustaba siempre he dicho que las del grupo de Paco Rosado. Él y su hermano, y el Gómez, fueron los que dibujaron en una época clave el camino de hoy tanto de la chirigota como del propio Carnaval. El concepto que hoy tenemos del Carnaval, de la chirigota y también de la comparsa en el Concurso, y de la calle, le debe mucho a esos cimientos que Paco, como cabeza visible de esa camarilla, puso".

Decididamente, el multipremiado chirigotero no duda en afirmar que "hay muchos autores de Carnaval de los grandes que tienen mucho de Paco, que se ha inspirado o que tienen influencia de lo que él escribió, de lo que compuso pero, sobre todo, de esa filosofía suya con la que se impregnó la fiesta". "Creo que en ese sentido, Paco Rosado es una persona que ha influenciado mucho en que el Carnaval se entienda como se entiende hoy".

"Aparte -continúa Vera- personalmente es un hombre con el que se podía hablar de cualquier tipo de tema y con el que la tertulia siempre se te hacía agradable aunque no estuvieras de acuerdo con él porque tenía una manera de explicar y exponer sus puntos de vista que te clarificaba mucho. Aprendías mucho con PAco, y no sólo hablo de Carnaval, sino de muchos temas".