Toño Ramírez, un mexicano enamorado del Carnaval de Cádiz: "Es un mundo entero que me fascinó encontrar"

El de 2021, sin Concurso ni nuevas coplas, ha sido el Carnaval de la nostalgia. Los aficionados, como los programas de radio y televisión, han compensado la ausencia del COAC tirando de archivo, revisitando las grandes joyas que el certamen de coplas del Gran Teatro Falla nos ha regalado a lo largo de los últimos años. Y viendo de nuevo obras maestras como 'Los piratas', 'Los condenaos' o 'Los mafiosos', ¿a qué aficionado no le gustaría disfrutarlas de nuevo con los ojos y los oídos de la primera vez? Esa es, precisamente, una de las claves del éxito de La hora del Coto, el youtuber mexicano que ha revolucionado las redes por sus reacciones a las coplas del Carnaval de Cádiz.

Antonio Toño Ramírez, el joven de Ciudad Reynosa (Tamaulipas, México) que está tras un canal que cuenta ya con más de 36.000 suscriptores en Youtube, inició este proyecto con la intención de "unir culturas" hasta que, casi por casualidad, se encontró con el Carnaval de Cádiz. "Me llegó por comentarios de la gente. Cuando empecé con La hora del coto lo hacía de música, luego de monologuistas y finalmente de ciudades. Ahí empezaron a recomendarme fiestas, las Fallas, la Semana Santa y el Carnaval", explica. "La primera reacción al Carnaval que hice fue de 'Los chatarra', vi la miniatura y me dije ¿qué es esto? Mi primera reacción fue emocionadísimo con la vestimenta, con el maquillaje y lo último en que reparé fue en la letra. Ahí ya me dije que esto es algo único".

Toño no oculta su sorpresa por lo que conoció entonces, "es algo que no me esperaba. Para mí el Carnaval es un mundo completo. Tiene toda su creación, su proceso y su final, es un mundo entero que me fascinó encontrar porque para mí es arte, un arte que yo no estaba acostumbrado a ver", comenta. "La vestimenta, el maquillaje... y más que nada la letra, que es poesía pura. Ojalá estos artistas, Juan Carlos Aragón, Martínez Ares entre otros, se den mucho más a conocer por ese talento que tienen para escribir, porque para mí lo que hacen ellos no lo hace cualquiera. Por eso me he enganchado muchísimo con el Carnaval, porque es algo que no vas a ver en otro lado".

Desde que publicó su primera reacción a un pasodoble de Carnaval hace poco más de un mes, con gran éxito, ha recibido cientos de recomendaciones y no ha dejado de escuchar coplas, aunque no todo lo haya convertido en contenido para su canal. "Me han recomendado muchísimo las chirigotas, me dijeron que querían algo más de humor, pero aún no lo he hecho porque tengo que nivelar un poco y además es complicado hacer reacciones a algo que dura media hora por los derechos".

Aunque está abierto a conocer todas las modalidades de la fiesta gaditana, Toño Ramírez se queda con las comparsas, "que es lo que más he escuchado y es lo que me ha cautivado más. Le tienes ese cariño del primer amor", afirma, aunque le lleguen recomendaciones por todas partes. "Se me llenan las solicitudes de mensajes en todas las redes sociales, mucha gente me sugiere cosas". Así, subraya que "quiero ir conociendo más, porque apenas di una probadita".

El suyo con el Carnaval es un amor a distancia que ha sido correspondido, pues sus vídeos han encontrado una inmejorable respuesta por parte del público gaditano. De hecho, cuando empezó a reaccionar a coplas de Carnaval, "pensé que habría gente celosa que me diría no hables si no sabes o qué importa la opinión de un mexicano, pero no. La verdad es que llegó mucho cariño de la gente, me sorprendió que le gustara la inocencia con la que hago las cosas, el que no supiera pronunciar algunas cosas que veo o que me emocionara con algo tan sencillo... la gente sabe lo que quiere ver y sabe lo que está viendo, sabe lo que es real y ellos han notado en mí algo distinto. Me sorprendió muchísimo tanto apoyo y que les haya gustado que alguien que no conoce nada esté dando su opinión".

Un puente entre México y España

La hora del coto nació con el objetivo de "unir culturas" y lo está logrando. Toño asegura que "mucha gente cree que México tiene un sentimiento especial hacia España y no es así, aquí se han acercado más a EEUU. Pero lo que yo he aprendido por medio del canal es que hay muchísima más hermandad con España que con cualquier país. Antes pensaba en España solo por el fútbol, por la Liga española. Cuando empecé con el canal no estaba dirigido únicamente a España, pero empezó a llegar gente de allá a mostrar un cariño tremendo que no me esperaba y me empecé a meter en la cultura española. Y nunca me he sentido tan cercano a España como lo siento hoy en día".

Además, gracias a sus vídeos son muchos los compatriotas mexicanos que están conociendo la cultura española en general y el Carnaval de Cádiz en particular, de hecho comenta que "hay gente que me sigue de mi ciudad que ha comentado algunos vídeos de Carnaval. Se les hace una obra de teatro, es algo raro para ellos. También me han llegado comentarios de uruguayos que recuerdan a 'Araka la kana'. Incluso su familia le pregunta que qué es eso del Carnaval. Por ello "me gustaría dar a conocer más esa cercanía que hay con España".

Como se suele decir, cuando se prueba el veneno de las coplas ya no hay marcha atrás. Y el gran sueño de Toño Ramírez es poder vivirlo en directo en un futuro no muy lejano. "Mi esposa y yo somos personas humildes y pensar en ir a España es un sueño para nosotros. Si fuera fácil ya tendríamos los billetes. Tener éxito en el canal nos acerca un poco a este sueño, que es ir allá, quedarnos un par de meses, vivir esas fiestas y hacer blogs para que la gente de México nos vea".

Lo que tiene claro es que este amor no es pasajero y seguirá el próximo Concurso como un jartible más. "Tengo un año para alimentarme, para nutrirme e ir aprendiendo de cara al próximo Carnaval", remata.