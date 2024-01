Téllez, presidente del Jurado del COAC 2017, sale al paso de las polémicas declaraciones de uno de los autores del coro 'Los luciérnagas'

Las declaraciones el corista Carlos Sánchez Maira a la televisión pública Onda Cádiz sobre la supuesta falta de libertad en el Concurso durante el mandato de José María González Kichi han provocado también la respuesta del presidente del Jurado Oficial del COAC 2017, Juan José Téllez, comité que ha sido aludido directamente por el autor de 'Los luciérnagas'.

"En sus declaraciones, como único argumento presuntamente sólido, alude a que uno de los miembros del jurado apareció en una lista electoral del partido de Kichi. Yo me pregunto, ¿hay que pedir a los miembros de los jurados un certificado de antecedentes electorales? ¿No ha habido nunca, en la historia del COAC, jurados que hubieran militado en el PSOE, PP, PA, IU, Ciudadanos, o en el efímero partido de Ismael Beiro? En el caso del jurado aludido, para colmo, hay que considerar que no figuraba en el de coros y por lo tanto no tiene ninguna responsabilidad en que la agrupación que entonces presentaron Julio Pardo y Antonio Rivas, 'Por Andalucía', sólo obtuviera un tercer premio", ha argumentado el escritor y periodista.

"Sánchez Maira habla de “censura". Otorgarles, entonces, un tercer premio, ¿es censurarles? (...) Por esa regla de tres, si este año ganasen 'Los luciérnagas', sería porque ya vuelve a gobernar el Partido Popular y porque dicho corista figuraba en la candidatura de dicha formación en las últimas elecciones municipales, no por sus extraordinarias actuaciones en preliminares y en cuartos. Flaco favor hace a sí mismo esa pintoresca regla de tres", ha continuado Téllez en un escrito que ha difundido en sus redes sociales.

Además, el presidente del Jurado del Concurso de 2017 asegura que mantiene una "cordialísima relación" con Antonio Rivas que no le reprochó "nada", como tampoco lo hizo en vida "mi admirado Julio Pardo, con quien mantuve muy buen trato desde muy joven y hasta su sentido fallecimiento", afirma Téllez antes de preguntarse, "¿a qué viene siete años después esta acusación? Como Carlos Sánchez Maira quizá sepa, todo jurado está sometido a revocación por parte de los colectivos carnavalescos, y no se dio el caso".

Téllez ha querido explicarse en Onda Cádiz

Juan José Téllez, además de en sus redes sociales, ha querido defenderse de las acusaciones del autor del coro 'Los luciérnagas' en la televisión municipal "como fuente original de sus declaraciones" pero desde Onda Cádiz se la ha indicado "muy amablemente" que "no lo ven conveniente".

"No creo que sea censura, ni veto, sino que, simplemente, en la emisora pública de la capital gaditana, por causas que se me escapan, no rige el derecho a rectificación que sostiene la legislación española desde hace cuarenta años", deja caer el exdirector del Centro Andaluz de las Letras que explica que "será la última vez en que salga a la palestra para explicar lo ocurrido durante aquella edición del concurso".

"Fuimos el único jurado, tal y como anunciamos previamente, que ofreció una rueda de prensa para informar sobre nuestra gestión pública durante aquellas inolvidables –por muchas causas, amenazas incluidas— cuarenta noches. En esta ocasión, no lo he hecho por mi –los presidentes no votan--, sino por los hombres y mujeres que decidieron acompañarme en aquella aventura y que constituyeron, desde mi punto de vista, todo un ejemplo de pundonor, integridad y pluralismo. Buena suerte a Los Luciérnagas. Que las mejores luces les acompañen", cierra su comunicado.