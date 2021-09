Septiembre son sabor a serpentina

El tiempo pasa y las estaciones se van sucediendo unas a otras: el invierno nos congela el corazón, muda la primavera nuestra alma, revive nuestro espíritu el verano y, sin darnos cuenta, de nuevo llega Septiembre. Septiembre retira calor y devuelve las nubes al mar. Septiembre calienta café y alarga las lunas. Septiembre es el llanto de un mes de un verano después de un amor que se ha ido. Es el mes que hace que se caigan tus hojas y el que te enseña a dejar el pasado en el pasado. Pero, por suerte o por desgracia, Septiembre es mucho más comienzo que enero: trae a la calle el ruido y regresa al niño a la escuela; esa maldita escuela que agobiaba y salvaba a Manuel a partes iguales.

A pesar de la dura llegada del noveno mes del año y, como cada día, Manuel encontraba la salida y aliviaba su fatiga en su sitio preferido, su puerto seguro; cogía su vieja guitarra que guardaba bajo la misma barquilla y que ni siquiera sus padres sabían que tenía, se sentaba en una roca asegurándose de que el agua palpase sus pies y se disponía a cantar bellos sones mientras disfrutaba del mayor espectáculo posible: el atardecer en su playa de La Caleta. Sentía que podía respirar a la par que la penumbra se derramaba pintando su silueta. Cuando el sol desaparecía en el horizonte y se agotaba el último rayo del sol, Manuel guardaba su guitarra y volvía a su miseria, la de todos los días. Aunque amaba a la Tacita, no podía entender cómo a veces el Carnaval, su gran pasión, podía tratarla únicamente como a una ciudad idílica y llena de luz, obviando toda su miseria, su paro, su hambre, sus carencias, su desigualdad y sus sombras.

Al llegar a casa, nuestro protagonista se topaba con el mismo drama de siempre: sus padres discutían sin descanso, otro despido; y sus hermanos pequeños lloraban sin consuelo mientras la casa se caía literalmente a trozos. No podrían aguantar otra subida de la luz. Vivían con lo mínimo. Manuel convivía con su familia en una zona humilde y asistía a clases en el único colegio de su barrio, al que ya casi no llegaba nuevo alumnado y profesorado por su cuestionada reputación. Sin embargo, este curso sería diferente. Había llegado a su centro Sandra, una trabajadora social dispuesta a cambiar radicalmente la vida de todos esos niños y niñas, incluida la de Manuel. Sandra y su equipo lo revolucionaron todo. Trajeron un aire fresco al centro, prestaron su ayuda en todo lo necesario a las familias y propusieron ambiciosos proyectos: la creación de una radio en la escuela como herramienta y espacio para intervenir socialmente, de numerosas actividades extraescolares llevadas a cabo por las familias cuyo beneficio íntegro disfrutarían todas ellas, y de lo que más le ilusionó a Manuel: la formación de una auténtica agrupación de carnaval a través de la cual escribir, ensayar e interpretar coplas sobre su centro, sobre su vida y sobre la ciudad que le movía sus entrañas: Cádiz.

Todos se entusiasmaron con la idea, que resultó ser todo un éxito. Los niños y niñas, así como su entorno, aprendieron a ver a Cádiz como lo que es: una ciudad trimilenaria llena de vida, de arte, de carnaval, de oportunidades y de esperanza. Aunque todo esto ya lo vaticinó Manuel al comienzo de la historia: la música salva y el carnaval te ayuda a escapar de todo, aunque quizás, ya no queramos escapar de nada. Y, a lo mejor, lo que empezó siendo un simple boceto carnavalesco apuntaría al éxito del que Manuel, pese a no tener una trascendencia muy arraigada al Carnaval, disfrutaría unas décadas más adelante. Bueno, Manuel y todos los que pudieran deleitarse con los sones que este niño, y no tan niño, continuaría creando. Y quizás tuviera que ver que llegara a la ciudad de las miles de torres Septiembre, el cual convierte en serpentina el alma de los poetas al ser el mes del pasodoble que luego pare en el Falla. Es por ello que Septiembre te enseña que los mejores regalos no vienen envueltos con un lazo y nos devuelve a la niñez, aunque también nos hace crecer. Septiembre afina y resucita la canción y, sin duda, nos hace recordar y mantener vivo el legado de aquellos que tuvieron el privilegio de ser profetas en su propia tierra; aunque, en realidad, el privilegio haya sido nuestro por haber compartido septiembres con el bastión del gaditanismo y con el Capitán Veneno.

Septiembre nos hace fuertes, nos obliga a aprender y nos ayuda a volver a volver. También nos inspira y espira y exhala aire nuevo. Septiembre nos necesita tanto como nosotros y nosotras a él; porque Septiembre nos da ganas de más, porque Septiembre es hogar y, sobre todo, porque nos da la oportunidad de volver a empezar.

Fdo. Paula Ramos Romero