Satisfacción en el mundo del Carnaval por el galardón de la Junta al coplero más laureado

El mundo del Carnaval ha reaccionado con rapidez y orgullo tras conocer oficialmente que la Junta ha concedido la medalla de Andalucía a Antonio Martín como premio a una vida dedicada a las coplas.

Desde que el pasado lunes Diario de Cádiz adelantara la noticia ya habían sido muchas las felicitaciones que habían ido llegando, algunas en forma de tangos, como el del coro 'Cádiz desde el cielo' de Kiko Zamora y Juan Fernández, otras a través de las redes sociales. Pero ahora, una vez que el propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha llamado a Martín para comunicarle la concesión de la medalla, han sido muchas las voces que han querido felicitarlo.

Antonio Rivas

El presidente de la Asamblea de Antifaces de Oro del Carnaval de Cádiz ha comentado que "Antonio Martín además es el decano de Antifaces, ya que tiene la distinción desde 1981. Este reconocimiento me parece fabuloso, la Medalla es justa y muy merecida. Es el autor que lleva una trayectoria de premios y éxitos desde el año 68 hasta prácticamente hace un par de años. Hubiera sido un error no habérselo dado".

Antonio Montiel

Si la trayectoria de Antonio Martín basta por sí sola para alcanzar este reconocimiento, el arduo trabajo realizado por el Aula de Cultura del Carnaval para trasladar la petición a la Junta de Andalucía ha sido clave. Esta entidad, junto a la asociación Pasión por Córdoba, se ha dedicado a recopilar firmas que avalaran la solicitud. El coordinador de esta labor, Antonio Montiel, dice que en el Aula "estamos muy contentos porque se ha conseguido algo justo y merecido". "Sobre todo -añade Montiel- cuando hemos visto que han otorgado pocas medallas a título individual". El representante del Aula apunta que la distinción en este caso "es especial porque ha sido por petición popular, hecho sin precedentes, creemos, en la historia de la concesión de la medalla". Han sido en torno a las 5.000 firmas las recogidas por el Aula y Pasión por Córdoba entre particulares, instituciones y personalidades famosas. Montiel destaca que el trabajo realizado "no ha sido una súplica sino un acto de justicia", alabando además "el buen trabajo realizado por todos los compañeros del Aula".

Antonio Martínez Ares

Antonio Martínez Ares, con quien Martín protagonizó algunos de los duelos más emocionantes y bellos en la historia de la modalidad creada por Paco Alba, comentó a este medio tras conocer la noticia que "antes se la tenían que haber dado porque Martín es un hombre que ha creado escuela y que le ha dado mucho a nuestra fiesta. Enhorabuena maestro, y gracias por hacer grande el Carnaval".

Manolo Santander

Manolo Santander dice alegrarse "muchísimo" del reconocimiento a un autor con el que comparte el mismo idioma carnavalesco y con quien alcanzó algunos de sus éxitos como 'Hasta que la muerte nos separe' en 1990, primer premio de chirigotas, con música de Martín. Para el chirigotero la medalla "es más que merecida porque ha llevado el Carnaval por toda España. Y si el Carnaval es un fiesta cien por cien andaluza, podemos decir que en su trayectoria no ha hecho otra cosa que difundir Andalucía". Según el autor de 'La maldición de la lapa negra' "como el mismo Antonio dice, este es un premio que nos tomamos como un reconocimiento al Carnaval de Cádiz en general".

Kike Remolino

El autor de reconocidas comparsas y chirigotas considera que la Medalla de Andalucía para Martín es "totalmente merecida, no hay pegas ninguna, son muchas comparsas, mucha calidad, siempre reinventándose, siempre a la altura de lo máximo. A ver si esto sirve para que vean que el Carnaval no es un arte menor sino un arte mayúsculo. Y de paso me gustaría que en el futuro se le entregara una Medalla de Andalucía a título póstumo a Paco Alba".

Antonio Pedro Serrano 'El Canijo'

El autor sevillano, que este año pone la letra al coro de Julio Pardo 'El batallitas' considera que el reconocimiento es "merecidísimo, además supone indirectamente un reconocimiento al Carnaval de cádiz, del que Antonio Martín es maestro de maestros. Que lo disfrute mucho con sus amigos y sobre todo con su familia".

David Márquez Mateo

Para David Márquez Mateo 'Carapapa' el galardón para el coplero de la calle San Vicente "es algo muy positivo que se le haya concedido esta Medalla. Siento mucha satisfacción como gaditano, como carnavalero que el coplero más grande que ha tenido la fiesta sea distinguido con este honor. Es el culmen también a su trayectoria y al palmarés tan impresionante que tiene".

Joaquín Quiñones

Para Joaquín Quiñones, un hombre con quien también mantuvo duras pugnas como el año 1983, cuando Martín sacó 'Agua clara' y Quiñones 'Robots', el reconocimiento a Martín es "muy justo, creo que todo el Carnaval de Cádiz debe estar feliz porque desde la Junta de Andalucía se reconozca a una persona que no sólo ha conseguido todos los premios habidos y por haber sino que se ha mantenido en su lista creativa durante casi medio siglo. Enhorabuena. Hay que felicitarlo a él por este reconocimiento y también agradecer la labor que han desarrollado entidades como el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz que fue quien inició los trámites para que se la concedieran".

Nandi Migueles

Para el corista Nandi Migueles esta Medalla de Andalucía "me parece muy merecida por su trayectoria en el Carnaval de Cádiz. Siempre es bueno que se valore a la gente de Cádiz en la comunidad no sólo por su trabajo desarrollado durante tantos años sino por su parte artística. Me parece genial".

Julio Pardo

Para el autor del coro 'El batallitas', la Medalla de Andalucía para "don Antonio Martín en más que merecida por toda una vida de entrega a su tierra, con su buen hacer, con su arte, con su música, con sus letras, con su carisma. Por mi parte, solamente desearle que lo disfrute por muchos años porque se lo merece".