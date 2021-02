San Valentín: Las coplas más románticas, y clásicas, directas al corazón del carnavalero

El amor, en todas sus vertientes, es un tema al que se le ha cantando en el Carnaval de Cádiz en numerosas ocasiones y más si tocaba cantar en un día como hoy, San Valentín. Aprovechando la cita, nos quedamos en este Día de Los Enamorados con los pasodobles más clásicos y un tango que no pueden faltar si quieres enamorar a algún carnavalero o carnavalera.

La ventolera (1994)

"Recuerdo que era Mayo por la Plaza España, cuando de entre las flores yo vi tu carita". 'La ventolera', de Antonio Martínez Ares dejaba esta letra para la historia sobre el amor duradero que sigue vivo años y años e incluso tras la muerte.

Los Juan Palomez(2007)

"Vivir con mi mujer es como cocinar, es pensar en el otro y es entregarse a los demás...". Antonio Pedro Serrano, El canijo, cantaba esta preciosa letra a su mujer. Aunque no es la única vez que le ha demostrado su amor en sus composiciones, este pasodoble del primer premio de 2007 destaca, como nos tiene acostumbrado el autor sevillano, por sus metáforas tan hiladas al tipo.

Las ruinas romanas (1998)

"Ay de ti si yo pudiera conquistar tu corazón con una lanza quemada. Conquistar tu corazón y tatuar en tus caderas, mi reina de las esclavas...". Juan Carlos Aragón le cantaba a la mujer, gaditana o romana, y !de qué forma! Pasodoble imprescindible.

Los valientes (2008)

Puede ser que sea el pasodoble que más se cante en la bodas de Cádiz, Andalucía y parte del extranjero. Juan Manuel Braza Benitez, Sheriff, dejó una letra que se quedó en el colectivo con ese "Loquito por verte a mi vera, cariñito mío". Una letras dedicada a su amor a Cádiz.

Los del año catapum (2000)

Tino Tovar, un especialista en sensibilidad, cantaba al amor de dos amigas, Lucía y Maria, en este pasodoble de 'Los del año catampum', una comparsa con la que consiguió el primer premio del Falla en el año 2000.

Los inmortales (2004)

Y son varios los pasodobles que Aragón nos dejó con la mujer como protagonista. Este de 'Los inmortales' es otro que quedó para la historia. "Te estoy pidiendo la mano, dámela por carnavales, o me chivo a tu padre y le digo que te amo. Y que pa colmo de males salgo en carnavales y soy gaditano", terminaban los versos de esta copla.

Coro Oriente y Occidente (2005)

Y elegimos un tango. Este de Nandi Migueles, en 'Oriente y Occidente' que termina así: " Si has notado como el tiempo cada hora nunca pasa, y si has visto como el viento ni a una espiga la amenaza. Si en tu vida no has notado esas cosas que noté, es que no tuviste suerte de encontrarte, de encontrarte la mujer que yo encontré".