1991 - Anónimos gaditanos que se quitan el disfraz

Momentazo del Carnaval de Cádiz de 1991. Los componentes de la comparsa ‘Anónimo gaditano’, de Joaquín Quiñones y Pepito Martínez, con dirección de El Purri, se desprendían del disfraz en el final del popurrí y acababan de paisano, mientras entonaban la cuarteta con música de la canción ‘Hola mi amor’, popularizada por El Junco. Un año después esta interpretación fue parodiada por la chirigota 'El que la lleva la entiende' (Los borrachos). En el primer plano de la imagen, dos grandes comparsistas gaditanos como Carli Sibón y Pepe Silva.

1979 - La prolífica cantera de Nuestra Andalucía

La peña Nuestra Andalucía iniciaba con esta comparsa infantil, ‘Los chamaquitos’, segundo premio, su prolífica trayectoria de agrupaciones de la cantera, que tantas figuras ha aportado a la fiesta. Llevaba letra de Ricardo Villa y música de Aurelio Real. Supuso el debut en el Carnaval de Carli Brihuega. En esta comparsa salieron otros hijos de comparsistas de la citada peña como Carli Silva, Antonio y Andrés Monzón o Carlos Peña.

1990 - La chirigota del 'Habichuela' en la peña El Molondro

Después de todo un segundo premio alcanzado el año anterior con ‘Figuritas’, la chirigota de José Antonio Pérez Fernández ‘El Habichuela’ llevaba en 1990 al Gran Teatro Falla ‘Tú tranquilo que no te come el cocodrilo’. En la foto, la agrupación, que no alcanzó la final, realiza un ensayo general en la desaparecida peña El Molondro. Observen a un joven Manolín Gálvez, que aportaba letras en esta chirigota, en la punta de la derecha.

1981 - La primera agrupación de Madrid en el Falla

La primera agrupación de Madrid que vino a concursar al Gran Teatro Falla la trajo Rafael López Romo, por entonces afincado en la capital de España por motivos laborales. La comparsa ‘Los gadileños’ estaba formada por gaditanos y madrileños. López Romo no solo fue pionero en este sentido. También fue el primero en traer una agrupación desde el extranjero, en 1972, concretamente ‘Los gaditanos’, creada en Hamburgo (Alemania) y formada por emigrantes.