Las agrupaciones que han marcado el corte de los que no han pasado a cuartos del COAC 2020 se han tomado el fallo del jurado con deportividad. Confiesan que tenían expectativas de pisar una vez más las tablas, pero conocen de sobra las reglas del juego del pasional Concurso.

Joaquín revuelta: ‘Dio picha!’

“En cierto modo se rumiaba, nos lo esperábamos y no nos ha caído por sopresa”

A Joaquín Revuelta, autor de la esperada agrupación ‘Dio picha!’, integrada por el grupo de la chirigota de Juan Carlos Aragón, no le ha pillado de sorpresa quedarse en las puertas de los cuartos de final. “La verdad es que en cierto modo se rumiaba, nos lo esperábamos y no nos ha caído por sorpresa”, asegura. “Siempre hemos tenido claro que el concurso nos importaba poco, y con los años lo tenemos más claro, pero estas cosas ocurren y ya está”, comenta. “Es cierto que al principio te enfadas un poco, te da coraje, pero sabíamos que llevábamos una apuesta arriesgada y que esto es así, hay años que se gana y otros que se pierde, no sirve de nada envenenarse”. Por tanto, asegura que ya tienen las miras puestas en la calle, “donde disfrutaremos y esperaremos a todo el mundo”.

Marcos Nogueroles: ‘Érase que se era’

“No pasa nada, se intentará hacer mejor el próximo año”

Marcos Nogueroles, autor del coro ‘Érase que se era’, que el pasado año alcanzó los cuartos, no se ha tomado del todo mal no superar esta primera criba. “Éstas son las cosas del Concurso, qué se le va a hacer”, comenta. “Los nervios muchas veces juegan malas pasadas, así que no queda más remedio que aprender de los errores para intentar hacerlo mejor el próximo año”, confiesa el autor.

José Luis Zampaña: ‘La cuenta la vieja’

“Es una vergüenza lo que ha pasado con los puntos y el jurado”

José Luis Zampaña, representante de la comparsa portuense ‘La cuenta la vieja’, que no ha podido pasar a cuartos pese a las buenas sensaciones durante el primer pase asegura que el grupo se ha tomado “con deportividad”, la decisión del jurado. “No ha habido ni un mal gesto, ni una mala palabra, pese a que nos esperábamos pasar, tanto por la acogida del público como por la opinión en los medios”. Sin embargo, Zampaña ha querido dejar claro que le parece “una vergüenza la falta de organización del jurado y la forma en que dieron los puntos”, comenta en relación a la tardanza en dar los puntos de los que no pasaron. “Me parece increíble que se exija a las agrupaciones un mínimo de nivel, que Martínez Ares pida guillotina, y resulta que en el jurado no hay un mínimo de organización”, denunciaba.

Álvaro Galán: ‘Merda, merda, mucha merda’

“Nos hemos disfrazado esta mañana para cantar y animar a los chicos”

Álvaro Galán, autor y director del cuarteto de Afanas de El Puerto, ‘Merda, merda, mucha merda’ comenta que aunque estaban preparados para esto, “esta mañana estaban tristes, así que nos pusimos el tipo, fuimos a buscar a los figurantes a su centro ocupacional y nos pusimos a actuar para animarlos y lo hemos pasado muy bien”. Galán dice que se estaban preparando por si pasaban, pero que ha sido una gran experiencia “han sido 153 puntos, que son 153 barreras menos y 153 motivos para volver y estar orgullosos”, ha dicho de un pase que han disfrutado mucho y con el que se sienten agradecidos.