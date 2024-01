Así quedan los puntos del Jurado Diario tras la quinta sesión de cuartos del COAC 2024

La quinta sesión de preliminares ha llegado a su fin y el Jurado Diario ya tiene su veredicto para este sábado. En la modalidad de coros, el de Paco Mora, 'La dama de Cádiz', ha quedado en tercer puesto con 216 puntos, por debajo de 'El gremio' y 'El paraíso'.

En comparsa se gana el cuarto puesto la agrupación de Ceuta, 'Los lengüetas', mientras que las otras dos de la noche se han situado por abajo en la tabla de puntuación. 'Los despojaos', en décima décima cuarta posición con 105 puntos, mientras que el grupo de Barcelona 'El último gaditano' alcanza el décimo puesto con 126

En la modalidad de chirigotas, la de Algeciras 'No me doy más vueltas que me caliento' se sitúa en novena posición con 155 puntos, por detrás de 'Anonymous gaditano' y 'Ciego de tronos'.

Y en cuarteto se impone claramente el de Gago, 'Punk y Circo', primer premio del pasado concurso con 239 puntos.