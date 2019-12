La decisión del Patronato del Carnaval de vender los derechos de retransmisión televisiva del Concurso a Onda Cádiz, descartando la oferta de Canal Sur, está provocando un aluvión de opiniones encontradas, tanto en la ciudad como más allá de Cortadura, donde las coplas se han exportado en cantidades industriales en las últimas décadas, produciendo riqueza, reconocimiento y abriendo nuevos y suculentos mercados. Resulta paradójico que mientras que algunos carnavaleros reconocen haber vivido en teatros como el Liceo algunas de las experiencias más bellas de su carrera, otros, con el beneplácito municipal, apuestan por una regresión al pasado, al localismo, al Cadi es de Cadi na más y es patrimonio del gaditano.

La cuestión no es tan simple como preferir una retransmisión o unos presentadores en concreto. Ni que decir tiene que hay que valorar el fenomenal trabajo de los compañeros de la cadena municipal, tanto de los que dan la cara ante las cámaras como del resto. Lo que preocupa a autores, componentes y aficionados, es que esta decisión se ha tomado sin tener en cuenta la opinión de Canal Sur, a quien ya se le otorga en el presupuesto fijado para acometer este proyecto unas cantidades que ni siquiera han sido negociadas hasta el momento. Pero desglosemos algunas cuestiones importantes para entender los daños colaterales que la decisión del Patronato, con la complicidad –si no la inducción– del Ayuntamiento, puede acarrear para la fiesta.

Impacto económico

¿Alguien, ya sea Patronato o Concejalía de Fiestas, ha encargado un informe económico que valore las consecuencias del divorcio con Canal Sur? ¿Alguien se ha planteado que muy posiblemente Onda Cádiz no tenga la cobertura necesaria para disputar el dinero de la publicidad a las cadenas generalistas? Más aún, ¿algún cargo municipal ha pensado que dinero del Ayuntamiento, de su cadena, va a servir para pagar su propio Concurso cuando otros estaban dispuestos a hacerlo? El último año Canal Sur tasaba el valor comercial global del Concurso en medio millón de euros. Hablamos del dinero que se mueve por conceptos publicitarios en todos los medios de comunicación, tanto prensa escrita como radio o televisión. De esos 500.000 euros, el 60% de la tarta es para las televisiones, principalmente Canal Sur. Si finalmente el ente autonómico decide no plegarse a las exigencias de Onda Cádiz para comprarle los derechos, el Carnaval gaditano dejará de interesar a las grandes marcas, que dirigen sus campañas publicitarias al gran público.

La audiencia

Porque, por más que se quiera vender que la forma de ver la televisión ha cambiado, que el streeming gana terreno y que es más fácil ver en YouTube a tu agrupación favorita al día siguiente, una vez que arranca la fase más decisiva e interesante del Concurso del Falla son muchas miles de personas las que cada noche pasan por esa ventana que es la televisión. Una cosa es la audiencia media, que hasta el último año, en que bajó, se había mantenido en torno al 12% en las funciones de cuartos y semifinales. Pero en cuanto a números de espectadores, el número de andaluces que en un momento u otro de la noche sintoniza Canal Sur es de 2,5 millones cada noche, alcanzando la impresionante cifra de 4 millones en la Gran Final. Obviamente, conforme avanza la larga última cita del certamen, principalmente son espectadores de Cádiz y Sevilla los que mantienen la televisión encendida, pero la audiencia media se sitúa en 900.000 personas. ¿Se ha parado a pensar alguien en el impacto que tendría para el Carnaval, que se ha convertido en una importante fuente de ingreso para muchas personas, la pérdida de ese público y cuántos de esos aficionados podrían seguir la retransmisión a través de Onda Cádiz?

Derechos de autor

Además del dinero que las cadenas pagan por hacerse con la retransmisión, está el desembolso que tienen que abonar a la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE) como derechos de autor. Para que se hagan una idea, un minuto de emisión de una canción en una cadena generalista puede rondar los 1.350 euros. La cantidad baja considerablemente si hablamos de las cadenas que integran la FORTA (autonómicas) y se convierte en céntimos cuando las que entran en escena son las televisiones locales. Da igual que sea Tele Ubrique que Onda Cádiz.

En el caso del Concurso, lo que se hace es negociar una especie de tarifa plana. Así, sólo el pasado año Canal Sur Televisión ingresó por este concepto a la SGAE 47.000 euros, a los que hay que sumar otros cuantos miles por derechos de autor de sus emisoras de radio. Ese dinero, si no hay acuerdo con Onda Cádiz, lo perderían los autores. Porque, aunque la cadena municipal afirma que también abona esos derechos, al tener una tarifa local la cuantía es muy inferior, incomparable desde cualquier punto de vista.

La negociación

Una negociación de los derechos del Carnaval de Cádiz no es cualquier cosa. En ese aspecto, los nuevos gestores de Canal Sur, recién llegados tras desalojar de la Junta al gobierno socialista, se presentaron con una oferta que consideraron adecuada pero sin ningún tipo de trabajo previo. En otras ocasiones, han sido muchas semanas, meses de ir abonando el terreno, de conversaciones, confianzas, charlas, comidas y sobremesas para intentar hacer calar el mensaje de que lo más conveniente era no romper un idilio que duraba ya tres décadas. Máxime, cuando este año Canal Sur había realizado la oferta más generosa de su historia. Y eso que, como en todas las relaciones, ha habido sus más y sus menos. El pasado año ya se quiso poner en el ojo del huracán a Canal Sur porque no entendía cómo le colaban en cuartos de final, en prime time, a unos chavales de la cantera cantando sus coplas. La cantera hay que cuidarla. Genial. Pero había que entender que Canal Sur no quisiera entrar por el aro, sobre todo teniendo en cuenta que cuando negoció por esos derechos nadie le dijo que toda Andalucía iba a tener que ver en directo a unos chavales. Accedieron a conectar antes, a dejar su telediario en lo mínimo, pero, como una cadena con gestores independientes, consideró que esa imposición se excedía. De esos lodos vienen estos barros, porque una de las afirmaciones más escuchadas en los últimos años es que Canal Sur no puede imponer nada. Y eso pese a la cantidad de millones invertidos en estos últimos 30 años y, más importante aún, la promoción que se ha hecho de nuestra fiesta en toda Andalucía.

Posturas encontradas dentro de Canal Sur

Tras lo que se considera a todas luces una bofetada a Canal Sur, los profesionales de la casa están ahora mismo divididos entre los que apuestan por seguir dando el Concurso, al menos la Gran Final, y los que se decantan por plegar velas y pasar un año de barbecho hasta que los implicados, al menos los autores más significativos, se pronuncien públicamente. “Ni se agradece los servicios prestados. El acuerdo con Onda Cádiz es un golpe a Canal Sur que no tiene sentido después de tanto dinero invertido, tanto esfuerzo y tanto cariño por llevar las coplas a todos los rincones”, comentaba un trabajador de la emisora visiblemente dolido. Curiosamente, cuando se negocian derechos, dineros, cuando se habla del potencial del Carnaval de Cádiz se hace como si los grupos fueran un ente pluricelular, como un todo, como si fuera lo mismo una comparsa puntera que una habitual cuartofinalista con un autor más o menos conocido en las redes sociales. Como dato a tener en cuenta se puede decir que de las últimas 25 finales hay 12 grupos que se han mantenido de manera habitual. Así pues, la pregunta es: ¿cuántos anunciantes estarían dispuestos a invertir en un espectáculo si faltaran los primeros espadas?, ¿cuál sería la audiencia para ver funciones sin los grupos en los que todos están pensando?

Preocupación de los autores

De momento, más en privado que públicamente, son numerosos los autores de renombre que han mostrado su preocupación por la pérdida de promoción de sus repertorios. Ya no sólo hablamos de los antes mencionados derechos de autor, que les llevan a ganar sus buenos dineros, sino que Canal Sur ha sido hasta ahora un magnífico altavoz para sus coplas. Todos confían en el acuerdo mientras deslizan si el Patronato no se habrá lanzado a la piscina sin comprobar antes si hay agua.

El futuro, una incógnita

Este diario ha hablado con Javier Benítez, delegado de Canal Sur en Cádiz y la persona designada por la cadena para opinar de la polémica surgida a raíz de la cesión de los derechos a Onda Cádiz. “Ahora mismo estamos en un compás de espera. Estamos aguardando una fecha para reunirnos con Onda Cádiz y en base a lo que ellos nos presenten será el momento en que adoptemos una postura al respecto. Posteriormente esa decisión será comunicada a todo el mundo”.