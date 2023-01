Preliminares COAC 2023: ¿Quién canta hoy sábado 28 de enero en el Falla? Octava sesión

Las preliminares del Concurso del Falla de 2023 llegan a su ecuador con otra función interesante. Resalta en esta noche la comparsa de Marta Ortiz, que consiguió el cuarto premio con 'We can do... Carnaval'. La defensa de este éxito la realizará con 'Las musas'. El mismo puesto lo obtuvo el coro de Miguel Ángel García Argüez el Chapa, que abrirá la función con 'Al-Andalus'. En el tramo final de la sesión, Juan Fernández regresará al COAC con 'Una excusa divina'. Además, José Molina y el Melli se unen para la chirigota 'Amo escuchá, chirigota callejera'. Otro grupo que también estará en la pelea será la chirigota roteña 'El niño de Isabelita', que fue 'Los del corazón partío' en 2020.

Orden de actuación

20:30 h. Coro 'Al-Ándalus'. El coro de Miguel Ángel García Argüez 'El Chapa', autodenominado como el Coro Libertario, consiguió en el pasado Concurso acceder por primera vez a la Gran Final con 'Tierra y libertad', conquistando el cuarto premio. Para este 2023, afronta el reto de llegar a la última noche del COAC con 'Al-Ándalus', un nombre que le da sentido a la senda tomada en buena parte de sus repertorios y que tendrá una importante carga de nacionalismo andaluz. La historia de este coro se remonta al año 2018, edición en la que se estrenó de manera notable con 'Tiempos modernos', que contó con la colaboración de Tino Tovar y alcanzó las semifinales, fase de la que nunca ha bajado. Este proyecto, del también formó parte Antonio Procopio, prosiguió su camino ya sin Tovar en 2019 con 'Gran reserva' y en 2020 con 'Gloria bendita'.

21:15 h. Comparsa 'Los manipulaos'. Segunda incursión de la comparsa de Fuentes de Andalucía (Sevilla) en el Concurso. El grupo liderado por José María Rodríguez 'El Plumi' participará con 'Los manipulaos'. Su única referencia en el Carnaval gaditano fue en el año 2017 con la comparsa 'Los patitos feos', que tuvo una actuación digna en el coliseo gaditano en lo que fue el estreno de esta localidad sevillana en el certamen de coplas.

22:00 h. Chirigota 'El niño de Isabelita'. La chirigota de Los Niños de Rota es otra de las agrupaciones que regresa al Concurso del Gran Teatro Falla de 2023 tras la ausencia obligada a causa de la pandemia del coronavirus, en la que será su cuarta participación. En la música cuentan con la autoría de José María Barranco 'El Lacio', que aportará el pasodoble por segunda vez tras hacerlo en 2020 con 'Los del corazón partío', que llegó a la fase de cuartos de final. En este apartado, cuenta con la colaboración de Antonio José Caballero Molina. La letra, por su parte, sigue corriendo a cargo de Iván Herrera Lobato, al que se suma Antonio Rodríguez Medina.

22:45 h. Comparsa 'La jaula de las locas'. La comparsa de Almería vuelve al COAC tras decidir no concursar en la pasada edición debido al cambio de fechas. En 2022, consiguió el segundo premio en la capital almeriense con 'La indálica'. Como dato curioso, este certamen no se celebró en el mes de febrero, sino que se retrasó a finales de abril, poco antes de que se iniciara el COAC gaditano. Esta será la sexta participación en Cádiz de este grupo, cuya trayectoria se inició en 2016 con 'Volver'. Posteriormente, también ha concursado con 'El huerto', 'El incomprendido', 'El renacido' y 'Noche de gala', quedándose todas ellas en la fase preliminar.

23:30 h. Cuarteto 'E.I. La mano que mece la cuna'. Uno de los protagonistas involuntarios del Concurso de 2020 fue el muñeco de nieve del cuarteto cordobés 'Aquí no hace frío, hace humedad'. Con su bailes durante el tema libre, acabó eclipsando la actuación de este grupo. Al frente de este grupo está el monologuista David Reyes, que se estrenó en el Carnaval gaditano en el año 2013 con 'Comunicando'. Solo ha obtenido el pase a cuartos de final en una ocasión con 'Pesadilla en España'. Además, ha concursado en el COAC con otros cuartetos como 'Aquí ya está to inventao', 'Madre mía' o 'Diga melón'.

24:15 h. Comparsa 'Las musas'. La comparsa 'We can do... Carnaval' protagonizó uno de los hitos del pasado Concurso de 2023. En un certamen con una abrumadora participación netamente masculina, su clasificación para la Gran Final, en la que consiguió el cuarto premio, abre una vía muy importante dentro del apartado oficial que deberá ser seguida tanto en la presente como en las próximas ediciones. En primer lugar, por ser una de las escasas agrupaciones compuesta de principio a fin por mujeres, tanto en su autoría como por su formación. A esto se une un mensaje puramente feminista que muestra su propia visión de la realidad, aportando nuevos temas que hasta la fecha no habían sido tocados y que también deben tener su espacio en el COAC, además de contar con un tratamiento diferente.

01:00 h. Chirigota 'Amo escuchá, chirigota callejera'. La chirigota chiclanera de José Molina se estrenó en el pasado Concurso con 'Entre sabanas, selvas y ríos... este año vamos al Rocío', obteniendo el pase a las semifinales y quedando en sexta posición. En este 2023, con una competencia mayor que en la pasada primavera, este grupo intentará igualar, al menos, este puesto con 'Amo escuchá, chirigota callejera'. La principal novedad de esta chirigota llega con el fichaje como letrista del portuense Jesús Manuel Selma Martín-Murga el Melli, que en la pasada edición formó parte de la chirigota 'Los cuarentenas principales', consiguiendo el cuarto premio. Sustituye en esta labor a Juan Carlos Vergara y José Antonio Alvarado.

01:45 h Comparsa 'Una excusa divina'. Juan Fernández retoma su trayectoria en el mundo de la comparsa cinco años después de tomarse un largo descanso. El duro palo que recibió la comparsa 'Dios salve a la reina', que no consiguió superar el primer corte del Concurso, hizo que abriera un largo periodo de reflexión que se ha roto para este 2023, en el que compondrá el repertorio de la comparsa 'Una excusa divina'. Al frente de este proyecto estará Ernesto Argibay 'Galleguito' como director. Fernández y Galleguito han compartido comparsas como 'El rey burlón' (su única final en 2013) y 'La comparsa perfecta'.