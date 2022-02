El Pregón de Don Carnal para el Carnaval de febrero de Cádiz 2022.

La contraportada de Diario del Carnaval siempre ha sido un espacio esencial para el equipo encargado de redactar estas páginas que con tanto cariño hacemos por febrero. Así, aunque nuestro querido suplemento se edite este año en el Carnaval Oficial de mayo-junio, hemos querido hacer un número especial en estas fechas tradicionales de la fiesta y, como no podía ser de otra forma, la última página de nuevo está reservada para un personaje muy especial. Esta vez el mismísimo Don Carnal ha querido tomar la palabra y nos ha mandado un Pregón que le hubiera gustado pronunciar en el escenario de San Antonio. Las tablas no se la hemos podido dar, pero sí, desde luego, una tribuna para expresarse. Ahí va:

Llevo un año chitón/ pero ahora me vas a escuchar,/ ¿qué te he hecho yo, Cádiz mío,/ que no me quieres celebrar?Qué pena que hoy nadie/ me loe en San Antonio,/ te juro que cuando supe que no había carnaval en febrero,/ se me llevaron todos los demonios.Si yo te comprendo, mi tacita,/ que este virus tiene mucha malaje,/ pero en un mes están aquí las horquillas/ y a ellas sí me las dejas en la calle.Ni asomarme a la puerta del Falla/ me han dejado, ay, covid, qué pena,/ y mientras estoy viendo que Expiración/ ya casi va por Novena.Con todo estoy orgulloso/ de mis hijos de la resistencia,/ de los que no pueden pasar febrero sin papelillos/ y sin cantar nuestra poca vergüenza.Eso sí, chavales, no os quejaréis del ayuntamiento/ y sus detalles de elegancia/, que este carnaval con un teléfono/ están pa ustedes, de guardia, como una farmancia.

Y hablando de farmacias,/ me he acordado otra vez de este maldito bicho,/ así que, por favor, seanme responsables/ (shhhh... que yo no lo he dicho...)Sí, ya sé que a un golfo como yo/ no le pegan estos mensajes,/ pero si me quito la careta, confieso que hay mascarilla,/ fíjate qué ánge. Lo de la distancia en la calle,/ va a estar un poco complicado,/ por eso arrímense lo justo,/ lo justo para celebrar mi reinado...Ya saben,/ festejen la carne, la risa y el deseo de carnaval acumulado,/ olviden que esta ciudad tiene encima una ruina más grande/ que la de Pablito Casado.Ya no hay barcos, ni aviones,/ ni industria de ningún tipo,/ ya no hay monos de astilleros/ ni pa disfrazarse un domingo.Venga palos, venga palos,/ de olvidos y financieros,/ parece que somos el cartel,/ de un eterno romancero.

Yo estoy eslomaíto de mantener el ánimo arriba/ que si somos muy graciosos/ que si las penas convertimos en alegría/ tesquipuí home/ que no es tan bonito vivir al día.Nuestras casas se caían/ cantanban ustedes a las fincas apuntalás/ y ahora que están bonitas/ no tenemos ni pa alquilar, ni pa comprar.Ya me callo, ya me callo, que hemos venido a celebrar/ que para una vez que doy un pregón/ no pega echarme a llorar. ¡Ah, con la pregonera de junio/, gran alegría me han dao/ que si me gusta como canta India/ más me gusta cómo trabaja su primo, el de los sobaos. Siendo sincero, ni por esas,/ el Carnaval en junio no me agrada/ no vayan a salir los nostálgicos/ de las Fiestas Típicas Gaditanas.No me digan exagerao/ que la historia es circular/ que ahora por mor de Putin cantamos/ que la gente no respeta ni que estamos en Carnaval.Y con la ruina que ha dejao 2020/ no tengo ni pa un bañador/ ¿habrá alguno en el Millonario?/ ahí es donde lo compro yo to.Así que Lola de mi alma/ apiádate, corazón,/ quémame este martes por tutatis/, que yo no soporto la caló.